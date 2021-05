Participa gobierno de la CDMX en fase 3 del estudio Mosaico contra el VIH

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que dicha institución, en conjunto con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, participa en la fase 3 del estudio internacional Mosaico, con la que se espera obtener una vacuna que prevenga el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El oganismo de salud capitalino afirmó que dicha investigación se realiza en la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa “Dr. Jaime Sepúlveda Amor”, lugar donde se garantiza el acceso al derecho a la salud de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI+).

En el marco del pasado Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, indicó que el Modelo de Atención Integral a la Salud para Personas Trans está basado en la atención primaria a la salud con una base de inclusión, una base comunitaria con el objetivo de contribuir a la promoción, atención e inclusión de la población transgénero de la capital.

"Es nuestro reconocimiento a las, los y les activistas por la inclusión (…) hasta que la dignidad se haga costumbre y erradiquemos la discriminación. Y por supuesto, hay una agenda pendiente que estamos retomando, impulsando y lo que queremos es siempre construir una ciudad de derechos, hospitalaria en donde todos quepamos”, expresó la doctora.

La presidenta del consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Geraldina González de la Vega Hernández, indicó que en 2020 se registraron 112 denuncias por personas de la comunidad LGBT, de las cuales se abrieron y atendieron 17 expedientes; este año, se han abierto seis carpetas de investigación de COPRED provenientes de 35 denuncias.

¿Qué es el estudio Mosaico?

El estudio Mosaico, conducido internacionalmente por la HIV Vaccine Trial Network (HVTN) e implementado por primera vez en México junto con otras siete naciones, es una investigación a gran escala dirigido a hombres y personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres y/o personas trans.

En la fase 3, actualmente, colaboran 75 personas y se espera ascender hasta un total de 150 voluntarios. Los resultados estarán disponibles en 2024.

El protocolo tiene una duración de dos años y medio e implica que los voluntarios elegidos asistan a revisión un total de 14 veces y la aplicación de cuatro dosis del biológico, a fin de completar en los primeros 12 meses el esquema de vacunación.

Los participantes deben aceptar someterse a una prueba de VIH, que deberá ser negativa, así como pruebas de detección de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como hepatitis B y C, clamidia, gonorrea y sífilis, que atiende la clínica; es un paquete de prevención integral, detección, atención y tratamiento de ITS que incluye dotación de condones y lubricantes.

Durante el estudio se brinda consejería para la reducción de prácticas de riesgo por vía sexual y se realizan pruebas para conocer el efecto de la vacuna experimental en el sistema inmunológico, tanto en las células de defensa y anticuerpos; se monitorea la seguridad de los voluntarios y hasta ahora, en ninguno de los centros de investigación en el mundo se ha reportado una reacción adversa grave o inesperada.