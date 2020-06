Pasaporte inmunitario, no tiene evidencia científica: López-Gatell

Ciudad de México.- La idea que se ha pensado es realizarse la prueba de detección del virus Sars-Cov-2, con lo que se obtiene una garantía de hacer saber que ya la persona lo padeció, lo que significa que esta persona presentó anticuerpos para Covid-19 mencionó Hugo López-Gatell subsecretario de Promoción y Prevención de la salud con respecto al Pasaporte Inmunitario.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 29 de junio, Gatell destacó que esta idea no tiene bases científicas que respalden su asertividad.

“Entonces 1 “ya me dio”, dos “ya no me pude volver a dar” y varios elementos de la sociedad y yo diría destacadamente, la iniciativa privada, en otras partes del mundo también ha planteado la idea de “hagamos pruebas” para que en la medida que sepamos cuantos y cuales ya tiene inmunidad, ya tienen pasaporte para reintegrarse a trabajar, la aspiración me parece que puede ser legítima, pero desafortunadamente no corresponde con la realidad de la evidencia científica sobre este virus”, dijo Gatell.

Lo anterior porque aún no se conoce con precisión, en qué momento se desarrollan los anticuerpos, hasta qué niveles o concentraciones pueden estar presentes en la sangre en una persona que pudiera haber experimentado la infección, además de que ciertos anticuerpos son capaces de neutralizar al virus, detalló el subsecretario.

“Entonces hay muchas incógnitas y por lo tanto el hacer pruebas de inmunidad, no se considera una alternativa útil, hay una recomendación explícita de la OMS, desde el 24 de abril, que dice “no se usen las pruebas de anticuerpos como un mecanismo de seguridad o de garantía de que ya se está protegido de la infección, no se use, y es también ese, el mismo amparo por el que decimos, e gobierno de México y la Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas como mecanismo de diagnóstico para la infección por Covid”, aseveró Gatell.

