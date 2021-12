Pedirá FGJCDMX a juez acelerar audiencia por colapso de L12 del Metro CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pedirá reagendar la audiencia por el colapso de la Línea 12 del Metro CDMX, fechada para marzo, a fin de acelerar el proceso judicial.

En conferencia de prensa, el vocero de la institución, Ulises Lara López, defendió la investigación, así como la actuación de la Fiscalía, a la vez que consideró que la decisión del juez que aplazó para 2022 la audiencia inicial, a petición de las defensas de las familias de las 26 víctimas mortales y uno de los implicados, en la caída de la Línea 12, contraviene el concepto del nuevo Sistema Penal Acusatorio, así como de la Justicia Restaurativa, que busca la agilización de los procesos.

Y es que al reanudar este viernes la audiencia que inició el 25 de octubre, las defensas pidieron que la FGJCDMX diera a conocer las cláusulas del acuerdo firmado entre el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, y las empresas constructoras.

De igual forma, la defensa de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, pidió el sobreseimiento del caso y adherirse a dicho acuerdo, que aseguró, cubre a todos los implicados.

En este sentido, Lara López acotó que tras la audiencia nuevamente suspendida el juzgador rechazó aceptar el proceso de revocación solicitado por las víctimas, afirmando que el Ministerio Público sí cumplió con su mandato, a la vez que le ordenó no incorporar al expediente el acuerdo reparatorio.

Sobre el acuerod y la falta de claridad

Asimismo, el vocero de la FGJCDMX destacó que los acuerdos reparatorios, por naturaleza, son información reservada para las partes que lo firman, por lo que no es posible dar a conocer sus cláusulas, como lo solicitaron las defensas.

Agregó que, aparte de que no hay correlación entre los acuerdos, éstos pueden construirse de forma grupal o individual, lo que, sumado a su puntualización de que hasta el momento la FGJCDMX no ha solicitado ninguna orden de aprehensión contra los señalados por las fallas que llevaron al desplome de la L12 del Metro CDMX, abriría la puerta para que los 10 exfuncionarios del Proyecto Metro que serán imputados puedan alcanzar un acuerdo reparatorio.

Y es que este punto aún no queda claro del todo, pues mientras la FGJCDMX ha reiterado en diversas ocasiones, como hoy durante la conferencia de Lara López, que “la representación legal de CICSA y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un acuerdo que cubre la reparación y reforzamiento, no sólo del segmento colapsado, sino del total del tramo elevado, desde la estación Tezonco hasta la terminal Tláhuac”, no menciona a las personas físicas involucradas.

Mientras que esta semana durante su reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso CDMX, con motivo del Presupuesto 2022, la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, destacó que además del acuerdo con las empresas habría uno con los exfuncionarios, resaltando que el nuevo Sistema Penal Acusatorio no solo contempla la cárcel como forma de sentencia.

Por último, el vocero destacó, en relación con la causa del primer aplazamiento de la audiencia con el juez, del 25 de octubre, que el Ministerio Público entregó desde el primer día la carpeta de investigación a las defensas, por lo que, a pesar de constar de 59 tomos con 30 mil 737 fojas útiles, podían haberlo leído y analizado para la cita de este viernes. Aunque la queja de ese día, fue que la FGJCDMX les entregó el expediente en una memoria USB, en vez de hojas físicas, y muy tan cerca de la audiencia de octubre que no podrían leerlo.