Pelea entre Fernández Noroña y El Mijis y él le pide: "Esfúmate"

Ciudad de México.-La tarde de este lunes se registró una pelea en redes sociales entre los diputados Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT) y Pedro Carrizales "El Mijis" de San Luis Potosí, después de que el legislador federal se quejara de la multa que se le aplicó a su camioneta marca Volvo por estacionarse en lugar prohibido en Tepoztlán, pueblo al sur de la Ciudad de México, y que no le gustó que El Mijis le recomendara: "póngase pilas mi diputado".

Todo inició cuando Fernández Noroña publicó un primer mensaje en Twitter, en el cual se quejaba de incidencia que había tenido este día: “No llevaba ni cinco minutos estacionado y la policía de Tepoztlán le quitó la placa. 350 pesos de multa”, y se le ocurrió publicar dos imágenes en donde se muestra el letrero #exclusivo carga y descarga" y la otra imagen de la parte delantera de su auto.

Al poco tiempo, El Mijis le respondió criticando al diputado Fernández Noroña y le contesta con su estilo muy particular que el sitio del estacionamiento no era para vehículos como el que conducía y le expresa este mensaje: "No manche, los que tienen 30 minutos para estacionarse son los vehículos que cargan y descargan ahí, no usted. Póngase pilas mi diputado! Saludos".

Luego contesta Noroña, a quien por su mensaje, se lee que no le gusto lo que le escribió el legislador Carrizales, debido a que el primero ese considerado como un legislador polémico y de mecha corta y le dice a El Mijis: "Todo vehículo que cargue y descargue. Es la zona del mercado y vas a hacer compras. Pónte la pila, mi buen oportunista".

El legislador de San Luis Potosí no perdió la oportunidad de recordarle a Fernández Noroña una vieja herida que sigue viva y que se refiere a que no logró en septiembre la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el tercer año legislativo.

El Mijis le responde al petista en forma sarcástica: "“No pos si...” Nos deja claro porque siempre tiene tantas broncas con el mundo: sufre de “errores de interpretación a conveniencia”. Si así como interpreta un simple letrero, interpreta las leyes, temo decir que la decisión de no dejarle la presidencia fue correcta. Saludos".

Los internautas previamente criticaron a Fernández Noroña por usar una camioneta lujosa que carece de toda austeridad, específicamente marca Volvo, que él mismo evidenció cuando le aplicaron la multa por estacionarse en lugar prohibido en Tepoztlán.

Fernández Noroña no se quedó callado y contesta: "El que tiene broncas es el que se acomoda. Que vive en el oportunismo, que no tiene principios, ni moral, ni conciencia, y que hasta el Tumbaburros lo exhibe como una persona terriblemente limitada. Esfúmate".

A la discusión se sumaron los internautas que le dieron la razón a El Mijis, quien siguió el debate y finalmente le dieron la razón al legislador de San Luis Potosí, debido a que Fernández Noroña no aportó pruebas del tema.

El automóvil no era de modelo reciente, "se ve que es 2012 o anterior", se puede leer, lo cual podría tener sentido según información de Razón, quien en 2016 sacó una nota hablando sobre un auto Volvo 2012 que en ese momento también levantó polémica por su elevado precio.

El precio de camionetas Volvo de ese año según distintos portales especializados en ventas de vehículos usados, puede ir desde los 197 mil pesos. En caso de que la fotografía expuesta en redes sociales sea un modelo más reciente, el valor podría superar los 600 mil pesos mexicanos.