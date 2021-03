Personal resguardaba Palacio Nacional de vuelo de drones: Jesús Ramírez

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia desmintió las versiones que circularon en redes sociales, y que llegaron a retomar diversos periodístas, sobre la presencia de personal armado durante la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En su cuenta de Twitter (@JesusRCuevas), el funcionario federal señaló:

"Respecto a las fotografías que circulan de la azotea de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca hubo personal armado.

Se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad".

Lo anterior, porque comunicadores como Luis Cardenas manejaron la versión de francotiradores en Palacio Nacional.

El mencionado periodista escribió en su cuenta de Twitter (@LuisCardenasMX) "denuncian francotiradores en el techo de Palacio Nacional. De acuerdo a versiones no oficiales, serían elementos militares con 'desestabilizadores de drones' y no con armas de fuego. Al momento no hay postura oficial".

Lo anterior, porque en diversas cuentas de Twitter se difundió la versión de armas de fuego, como fue el caso de Emilio Gómez Islas (@egomezilas) quiene escribió:

"'No es necesario extremar medidas de seguridad este #Díadelamujer, @lopezobrador_'. En palacio nacional, despliegan grupo élite de francotiradores".

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Suárez del Real escribió en su cuenta de Twitter (@SuarezdelReal1):

"Es falos que se disparen balas de goma o algún proyectil contra las manifestantes. Lo que hemos hecho es contener la embestida de la violencia. Y por cierto tamnbién son hombres los que están golpeando a nuestras compañeras Ateneas".

Lo que va de la marcha

Al corte, durante la manifestación feminista se registraron diversos actos de violencia en varios puntos de la capital.

En la calle de Tacuba esquina con Eje Central, un grupo de manifestantes vestidas de negro y con el rostro cubierto rompieron los ventanales del Palacio de Correos.

Más adelante, tiraron las vallas que rodeaban la estatua de "El Caballito" y realizaron pintas; mientras que uno de los grupos de la vanguardia logró derribar las protecciones que rodeaban Palacio Nacional y tuvieron un choque con los elementos de seguridad que resguardan la zona; la misma situación se presentó en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.