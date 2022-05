Pese a amenaza de bloqueos, descarta Sheinbaum aumentar en 5 pesos el transporte concesionado

Ante la amenaza de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) de paralizar la CDMX el próximo jueves, de no incrementarse el pasaje, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum rechazó ceder, pues destacó que ellos quieren incrementar en más de 5 pesos el costo.

Tras los bloqueos de integrantes de la FAT de varias horas en las avenidas 20 de Noviembre e Izazaga, en el Centro Histórico, Sheinbaum refirió que, de aceptar el aumento que están pidiendo, únicamente resultaría afectada la población, especialmente al salir de la pandemia.

Asimismo, apuntó que, además de que continúa la mesa de diálogo entre su administración y los proveedores del transporte público concesionado, el Gobierno capitalino continúa dándoles los bonos de combustible, pues el alza al costo del hidrocarburo es uno de sus principales argumentos para subir el pasaje.

“Esta tarifa del doble de lo que ellos están cobrando ahora no es aceptable. No puede ser algo que afecte a la ciudadanía. Entendemos que han subido muchos costos de operación para ellos, pero no se acepta este planteamiento que están haciendo del doble de la tarifa”, acotó Sheinbaum.

En tanto que, respecto a la amenaza de nuevos bloqueos, ahora en toda la CDMX, para este jueves 2 de junio, Sheinbaum aseguró que continuarán dialogando con los transportistas, “pero lo que la ciudadanía está de acuerdo conmigo es que una tarifa del doble de lo que está… casi quieren una tarifa como la del Estado de México, pues no puede ser”.

Además, reiteró que los transportes que dependen del Gobierno de la Ciudad de México, como son el Metro CDMX, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP y Tren Ligero, integrantes del Sistema de Movilidad Integrada (MI), no registrarán alzas en sus tarifas en lo que resta del año.

El amago

Y es que esta tarde decenas de integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) cerraron por varias horas las avenidas 20 de Noviembre e Izazaga, a un costado del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en protesta por la falta de acuerdos con el Gobierno capitalino respecto a un alza en el pasaje.

Asimismo, instaron a la administración capitalina a cumplir los acuerdos a los que ya habían llegado, pues afirmaron que en las mesas de trabajo se acordó que la administración de Sheinbaum anunciaría en mayo el incremento a la tarifa en 3 o 5 pesos, pero esto no sucedió.

Durante el bloqueo de este jueves, también calificaron de injustas las tarifas de transporte concesionado en la capital, resaltando que el pasaje que se cobra en la CDMX es el más bajo del país, con ejemplos como Monterrey o el Estado de México, con costos 140% superiores, al cobrar 12 pesos, subrayando que mantienen su exigencia de subir el pasaje en 3 pesos, y no “las migajas” de 50 centavos, como quieren las autoridades.