Pese a semáforo rojo en CDMX, mantienen rutina y se pasean por Chapultepec

Enfundados en ropa deportiva, a bordo de una bicicleta o acompañados de sus familiares y sus mascotas, ciudadanos de la CDMX decidieron salir a Paseo de la Reforma y sus alrededores con el fin de disfrutar de una mañana dominical.

Sin embargo, pese a los constantes mensajes y propaganda de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, algunas personas han decidido mantener su rutina pese a la emergencia sanitaria suscitada por el virus SarS-Cov-2.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Castillos de México para hacer recorridos virtuales esta cuarentena

“Mientras estés en tu bicicleta y no vengas en grandes grupos no es peligroso salir a hacer ejercicio, porque no tienes tanto contacto físico con las personas; el trabajo físico es algo fundamental porque mantiene a la gente feliz e, independientemente de la situación, que está complicada, no puedes quitarle el deporte a la gente”, compartió el estudiante universitario Aldo Palafox, quien visitó el Lago de Chapultepec a bordo de su bicicleta.

El universitario Aldo Palafox a bordo de su bicicleta

Foto: Trajano Hernández

Para algunos comerciantes, como Juan González, quien vende artesanías y recuerdos en un puesto del Bosque de Chapultepec desde hace siete años, las ganancias en esta época únicamente han alcanzado para estar “al día”.

“Desde julio del año pasado he abierto mi local y me he mantenido con la venta de tequileros, regalos, llaveros e imanes. Ahora los únicos que pasan son los corredores, ya no hay muchos paseantes, es muy raro verlos; antes, un domingo en la mañana veías a muchas personas, pero ahorita no”, relató el vendedor de 30 años.

“No tengo temor, siguiendo los cuidados es menor el riesgo, aunque siempre hay una posibilidad”.

Uno de los puntos de encuentro favoritos en este parque nacional es, sin duda, el Monumento a los Niños Héroes, pues los presentes no desaprovechan la oportunidad de tomarse fotos bajo las estériles columnas que visten la parte baja del Castillo de Chapultepec.

Leer más: Reabren Bosque de Chapultepec y Bosque de Tlalpan con restricciones

“Tengo mucho temor, no quería venir y lo pensé mucho, más porque padezco presión alta, pero como no soy de aquí vine arriesgándome para conocer algo de México, pues en nueve años solamente he venido al aeropuerto y a la empresa en la que laboro”, mencionó el almacenista regiomontano José Tapia, quien tiene 59 años.

“Me parece una ciudad bonita y me siento satisfecho con haber conocido esta parte, ya me puedo ir a gusto porque conocí un pedacito de ella”.