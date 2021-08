Pide Clark a habitantes esperar turno de vacuna Covid-19: "Xochimilco no funcionó de manera óptima"

El director general de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, reconoció que la jornada de vacunación en Xochimilco para adultos de 18 a 29 años no funcionó de manera óptima, esto luego de filas de otros residentes que asistieron para ser inmunizados.

El titular de la ADIP sostuvo que tras la afluencia presentada en la demarcación sureña, se hizo un llamado a los habitantes de las demarcaciones restantes para que esperen su turno.

En conferencia de prensa, Clark dijo que estima terminar la vacunación de esta alcadía el próximo lunes, con 115 mil jóvenes de este grupo poblacional inmunizados; se espera que sean 24 mil más los esperados por las autoridades para ese día.

Leer más: Supervisa Sheinbaum Centro de Atención Temporal contra Covid-19 junto a Zoé Robledo

"El 90% del éxito del programa de vacunación no ha sido nuestra organización, ha sido el comportamiento de la ciudadanía. Con todo lo que hemos hecho en términos de sedes, capacidad de vacunación, organización y comunicación no hubiéramos sido exitosos si las personas no esperan su día y su cita por eso agradecerles, y decirles que hay que seguir en las siguientes etapas.

"Si bien esta fue una etapa en la que no funcionó de manera óptima, es claro para todos, no resultó como en la semana pasada o muchas previas", admitió el funcionario.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

El problema, las aglomeraciones: ADIP

Eduardo Clark, titular de la ADIP, aclaró que el problema de las aglomeraciones de personas en Xochimilco hubiera seguido si se abre otra sede ya que el 35% de las personas que han acudido pasan a casos especiales por la falta de un documento o que no son residentes de la alcaldía, en este último son el 5% que buscan ser inmunizados.

Explicó que los casos más comunes son los siguientes: no son residentes de Xochimilco, documentos prestados o información apócrifos y que incluso es complicado identificar si la persona es residente de Xochimilco o de otra alcaldía, incluso de otro estado del país.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, descartó que la organización del Plan Nacional de Vacunación cambie, por lo que seguirán haciendo el llamado a que los jóvenes de 18 a 29 años de edad respeten su hora y cita que les corresponda.

"La mala organización se ha presentado en momentos muy específicos, en general la tónica de todas las personas es respetar y acudir el día que les toca y facilitar esta experiencia colectiva de un día de salud pública y fiesta colectiva.

Leer más: Vacuna Covid-19: inmunizadas, 48 mil 981 embarazadas en la CDMX

"No va a modificarse y garantizamos que habrá biológico de algún tipo pero habrá biológico, no modificamos, más bien reforzamos", sentenció.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México