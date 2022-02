Pide PAN en el Congreso CDMX comparecencia de titular de UIPE por investigar a oposición

Al conmemorarse cinco años de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, el PAN en el Congreso CDMX planteó citar a comparecencia a Daniel Quintero Chávez, titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) por la investigación a cinco alcaldes de oposición.

Asimismo, en la propuesta de punto de acuerdo el coordinador de la bancada panista en el Congreso CDMX, Christian Von Roehrich, plantea llamar a los titulares de l Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, Luz Elena González; y al de la Procuraduría Fiscal, Salvador Juárez García, para que con el de la UIPE detallen las indagatorias existentes contra los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX).

Ello, pues destacó que la UIPE, al no ser autoridad ministerial ni Policía de Investigación (PDI), no puede investigar a motu proprio, mientras que hasta ahora no se sabe quién pidió la supuesta indagatoria en bancos del país sobre las cuentas y domicilios de los alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo.

De igual forma, el del blanquiazul fustigó que desde junio, cuando Morena perdió ocho demarcaciones en la CDMX, la administración local ha utilizado el aparato jurídico, legislativo y político para promover la imagen de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum rumbo a la candidatura presidencial, a la par de castigar a las alcaldías de oposición con un aumento de cobros e impuestos, así como la investigación a los de la UNACDMX.

No es es el único llamado a comparecer

Mientras que, a la par de este punto de acuerdo, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un punto de acuerdo para citar al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) a que informe al Congreso CDMX sobre el aumento de 35 % a las tarifas de agua en 165 colonias ubicadas solamente en demarcaciones de la UNACDMX.

Ello, luego de que este incremento fue publicado el pasado 19 de enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, adicional al incremento del 8 % a las tarifas en toda la CDMX por ajuste inflacionario.

Mientras que ni el Sacmex ni el Gobierno capitalino han detallado el por qué del incremento en dichas localidades, argumentante únicamente que éstas habrían sobrepasado el límite del suministro durante tres trimestres de 2021.