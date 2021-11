Pide Sandra Cuevas, de la UNACDMX, aumento al Presupuesto 2022 de 284 millones de pesos

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, en reunión de Trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, que preside Valentina Batres Guadarrama, presentó su solicitud de aumento de presupuesto en 284 millones de pesos para la demarcación en 2022 a fin de canalizarlos a la atención de las principales necesidades de la población en materia de infraestructura, servicios urbanos, seguridad, salud y reactivación económica.

Luego de escuchar los posicionamientos de los diputados locales emanados de los diversos partidos políticos de esta Comisión, la Alcaldesa Sandra Cuevas detalló que las prioridades de su administración son los grupos vulnerables, el combate a la corrupción, terminar con los “aviadores” que dañan el erario local y la erradicación de la pobreza mediante el ofrecimiento de herramientas que permitan elevar el poder adquisitivo por lo que “con habilidad e inteligencia” se administrará el presupuesto 2022.

Dejó en claro, ante los legisladores locales, que hay quienes están acostumbrados a gastar mucho dinero pero “como buena mujer se administrar el dinero y no necesito millonadas” para alcanzar los objetivos de esta administración enfocados a remodelar los 39 mercados públicos de la demarcación con una inversión de 6 millones de pesos, cada uno; la contratación de 550 policías y 50 motos para garantizar la seguridad de 550 mil habitantes y más de 6 millones de visitantes diarios ya que la administración de MORENA solo tenía contratados 140 policías.

La Alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas ante los legisladores en la Mesa de Trabajo que duró poco más de dos horas, dijo que otro rubro que habrá de estar garantizado en el presupuesto es el rescate de los espacios públicos los cuales durante los 6 años que gobernó MORENA estuvieron invadidos por población en situación de calle y basureros convirtiéndolos en lugares inseguros.

Alcaldía Cuauhtémoc

Busca Cuevas restacte de Zona Rosa

En el marco de posicionamientos y réplicas por parte de los legisladores locales hacia la alcaldesa, la funcionaria dejó en claro que no se abandonará el proyecto de rescate y reactivación económica de Zona Rosa en el que se busca generar más de 14 mil empleos directos e indirectos así como la reactivación económica de 700 establecimientos mercantiles.

De ahí que, anunció en la reunión virtual, habrá una consulta popular en la materia para conocer la opinión de la ciudadanía pues más allá del presupuesto de 300 millones de pesos, lo cierto es que se destinarán 150 millones de pesos para recuperar las 45 calles de la colonia Juárez que, durante 6 años, estuvo abandonada por las administraciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional mejor conocido como MORENA.

Sandra Cuevas indicó que lo mismo sucederá con los CENDIS que abandonó MORENA en sus administraciones y comentó que en la Alcaldía Cuauhtémoc se defenderán los salarios de la base trabajadora y los “aviadores” se acabaron pues durante dos administraciones “ocupaban las plazas para amigos o para hacer campaña”.

Por ello, insistió la Alcaldesa en Cuauhtémoc, hasta con los Bunkers de Seguridad Ciudadana son una muestra de que se pueden hacer cosas sin gastar un peso pues dichos Bunkers son módulos abandonados por MORENA, solo hay que tener “la habilidad e inteligencia que me caracteriza”.

En la Cuauhtémoc que es “la Casa de Todos”, “no habrá más aviadores ni obras irregulares como las del PT. Habrá un Gobierno coordinado con las autoridades de la Ciudad de México, caminando por lo positivo, lo institucional; por el diálogo y el respeto. Pero nunca vamos a agachar la cabeza, defenderemos los derechos humanos y los recursos que merece la Cuauhtémoc”, afirmó.

Segura de que su administración tendrá un gobierno exitoso, Sandra Cuevas declaró que lo anterior sucederá “porque no le apuesto a la economía populista de MORENA sino a la inversión a largo plazo y no al gasto corriente; le apuesto a los servicios y no a las dádivas pues se le beneficia más a la gente dándoles trabajo, que dádivas”.

En la Alcaldía, señaló, hasta la reapertura del Deportivo Guelatao será sin gastos onerosos, sin gastar más de 30 millones de pesos como lo hizo la administración anterior, sin concesionar y “créame que una alfombra roja no se compara con la inversión que le hicieron al Guelatao por pintura color blanco y unas etiquetitas”.

Indicó que si se habla de presupuesto a aprobar por el Congreso de la Ciudad de México, la matemática es muy simple “presupuesto-territorio” y ello está plasmado en el artículo 21, inciso D, fracción 2, de Constitución de la Ciudad de México, de tal suerte que el presupuesto que le otorguen a la Alcaldía Cuauhtémoc se sabrá administrar “pues algunos estarán acostumbrados a gastar mucho dinero pero como buena mujer sé administrar el dinero y dar herramientas a los pobres para que salgan adelante”.