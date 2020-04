Pide Uber durante la pandemia y lo roban

CDMX.- Para no salir de casa por la pandemia, Jorge Caballero decidió modificar la manera en que distribuye insumos médicos a doctores y cirujanos contratando el servicio de Uber.

Sin embargo, aseguró, fue robado por uno de los conductores de la aplicación.

Narró que el 8 de abril pagó por un viaje de la Colonia Doctores, en la Ciudad de México, al Centro del Municipio de Atizapán de Zaragoza.

Al conductor que le fue designado el viaje, de nombre Iván y que iba a bordo de un auto Jetta, le encargó recoger cremas y activos para hacer fórmulas dermatológicas con un valor de 13 mil pesos.

El conductor recogió la mercancía en la Colonia Doctores y cuando llegó al destino, Jorge explicó que le hizo señas para que se detuviera.

Sin embargo, el trabajador de Uber finalizó el viaje y se llevó consigo la mercancía, señaló.

Por el hecho, levantó un reporte de robo en la aplicación, además de que inició una denuncia vía internet en la Fiscalía de Justicia mexiquense.

Sin embargo, ni en la empresa ni en la Fiscalía le han informado de los avances del caso.

"Yo le hice señas para que se parara por si a lo mejor no me ha visto, en eso da por terminado el viaje y se sigue, no se para, se fue, me cobró el viaje y se llevó el pedido", dijo en entrevista.

Al respecto, Uber apuntó que el servicio de UberX, que solicitó Jorge, no contempla el envío de objetos.

"De cualquier forma, hemos seguido nuestro proceso para investigar lo ocurrido y estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades en caso de requerirnos información", refirió la empresa.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.