Piden diputados de Morena en el Congreso de CDMX, "juego limpio" a 80 días de la jornada electoral

Ciudad de México.- Los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México llamaron a todas las fuerzas políticas en el Legislativo local a "jugar limpio y respetar la libre participación política" a poco más de 80 días de realizarse la jornada electoral del 6 de junio.

Lo anterior, porque, señalaron "hemos visto con preocupación nuevamente el recrudecimiento de acusaciones sin fundamento y la descalificación, así como el mal uso de la información para denostar las acciones, programas y actores políticos de la ciudad".

La más reciente -indicaron los morenistas en un comunicado- fue el señalamiento directo que hizo Jesús Sesma Suárez, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, contra Rigoberto Salgado (diputado local por el Distrito 8 en Tláhuac), a quien responsabilizó de la seguridad de los miembros del Verde en dicha demarcación.

De igual forma, señalaron que conforme avance el proceso electoral, las acciones en su contra "serán mayores en cantidad y alevosía", por lo que la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México llamó a las fuerzas políticas a "jugar limpio, respetando los derechos humanos y la libre participación política".

Por ello, la fracción parlamentaria llamó a sus homólogos a guardar lo aprobado en Pleno el 9 de marzo, al hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, al Tribunal Electoral local y a los partidos políticos, así como a la Fiscalía General de Justicia local, para garantizar que en el ámbito de sus competencias atiendan de manera inmediata y den respuesta a todas las denuncias y quejas que se les presenten sobre cualquier expresión de discriminación, incitación al odio, calumnia o violencia política dirigida a las personas aspirantes a las precandidaturas y candidaturas.

Salgado Vázquez denuncia

Ante el señalamiento del secretario general del Verde Ecologista en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, Rigoberto Salgado Váquez presentó una denuncia por el delito de violencia política ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

En un comunicado, Sesma Suárez responsabilizó al morenista de la seguridad de quienes representan al Verde en esa alcaldía.

Al presentar la denuncia ante la Fiscalía, Rigoberto Salgado lamentó que ese comunicado sea la respuesta del PVEM para negociar candidaturas en tres distritos.

“Yo he sido atacado permanentemente desde 2015, he presentado 26 denuncias ante diferentes instancias, y aquí estoy porque me asiste la razón, convocando al juego limpio”, señaló el legislador por Tláhuac.

“En materia jurídica quien afirma está obligado a probar, con esta denuncia Jesús Sesma será convocado como testigo para que aporte las pruebas de su dicho, sino las tiene estamos en presencia de un acto de cobardía, de vileza que constituye violencia política y pretende a partir del escándalo, la diatriba y la calumnia posicionar a un partido inexistente en la Ciudad de México”, señaló Rigoberto Salgado Vázquez.