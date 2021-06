Piden no politizar bloqueo del AICM familiares de niños con cáncer tras declaraciones de Gatell

Los familiares de niños con cáncer pidieron no politizar el tema de los bloqueos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizado por madres y padres de familia que exigen al gobierno federal la distribución de medicamentos para que los menores puedan continuar con sus tratamientos.

La solicitud fue realizada tras las declaraciones del secretario de salud Hugo López-Gatell, quien aseguró que protestas por medicamentos de niños con cáncer es una acción golpista.

En una entrevista para el Chamuco TV, López-Gatell aseguró que en el trasfondo de dichos grupos de manifestantes existen grupos internacionales de derecha que buscan desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Este tipo de narrativas de generación de golpe se ha conectado en Latinoamérica con Golpe de Estado y esta idea de niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta suerte de simpatía, en la ciudadanía mexicana, casi golpista", aseveró.

Omar Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos AC respondió que no darán importancia a las declaraciones, ya que la prioridad es no desviar la atención y que se cumpla el abasto de fármacos para el tratamiento del cáncer infantil.

La semana pasada, en la respuesta más reciente de las autoridades federales, se aseguró a los inconformes que en junio se contaría con los fármacos necesarios para los tratamientos de los niños, sin embargo, ante las declaraciones del subsecretario y un par de días del fin de mes, parece difícil que se cumpla lo comunicado.

Habrá protesta masiva en el AICM

En entrevista con El Universal, el presidente de la Asociación confirmó que el próximo miércoles 30 de junio bloquearán el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante la falta del cumplimiento de las demandas hechas al Ejecutivo.

En el sitio, subrayó, esperan encontrarse con las autoridades de salud, en lugar de la Secretaría de Salud, como se acordó previamente.

“Estaremos protestando en el aeropuerto, seremos únicamente padres de niños que padecen cáncer y que sufren algún tipo de desabasto, no queremos que este movimiento se politice porque eso lo único que genera es daño, porque resta credibilidad a nuestras peticiones, para nosotros lo único importante es que el gobierno cumpla con el abasto de medicamentos, no queremos nada más y no queremos que los partidos políticos se sumen y nos usen como botín político”.

Las declaraciones de López-Gatell causaron la respuesta e indignación de muchas personas, entre ellas las de Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización Nariz Roja, asociación que apoya a pacientes con cáncer en México y quien agradeció al epidemiólogo por poner el tema en la mesa de nuevo y señalar que sólo son veinte personas.

Ante la convocatoria destacada, Barbosa Padilla y distintas organizaciones y fundaciones se han sumado al llamado de apoyar la manifestación del próximo miércoles como respuesta a los señalamientos realizados.