Piden pago de 22 mil pesos a la abuela para no matar a un niño de 4 años en CDMX

Ciudad de México.- Una mujer y un hombre fueron detenidos el día de ayer como presuntos culpables de violencia familiar y extorsión tras la imagen que circulaba en redes sociales del secuestro de un niño de 4 años en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

La detención se hizo luego de que la abuela del menor los denunciara tras recibir imágenes enviadas por la pareja de su hija de su nieto amarrado a una silla y fuera amenazada con matarlo si no daba dinero.

Gracias a la denuncia realizada al Ministerio Público de la Ciudad de México especializado en delitos del menor, la abuela materna de nombre María Victoria, acudió el jueves pasado para delatar la extorsión.

"Mi hija conoció a una persona en Michoacán y se fue a vivir con ella junto con mi nieto, de 4 años. Después de un tiempo, este fulano me empieza a mandar fotos del niño amarrado"

Se muestra en la foto al pequeño niño amarrado en una silla y el hombre le exigió una fuerte cantidad de dinero en cambio de no matar al niño.

Días después, la abuela recibió mensajes vía WhatsApp y el padrastro pedía una cantidad de 22 mil pesos para no asesinar a su hija y a su nieto enviado fotos del niño amordazado, golpeado y atado de manos.

En la foto se le ven las manitas negras de que lo tenían amarrado. En mensajes y llamadas me pedía 22 mil 500 pesos y claramente dice en el teléfono que si no se los doy, él mata primero al niño y luego a mi hija. Yo no tengo ese dinero