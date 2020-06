Pidien que préstamo de Banco Mundial no sea canalizado por los servidores

Ciudad de México, México.- Las dirigencias del PRI y PRD cuestionaron el préstamo por mil millones de dólares otorgado por el Banco Mundial a México y pidieron que fondo no sea canalizado por los servidores de la nación para programas sociales.

El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, calificó como favorable la obtención de dicho crédito a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su Gobierno no endeudaría al País.

El perredista dijo que el préstamo podría ayudar a reducir la pérdida de empleos que, de acuerdo con algunos pronósticos, podría superar el millón de puestos de trabajo perdidos como consecuencia de la crisis sanitaria.

Para ello, advirtió, es necesario que los recursos se conviertan en apoyos para las micro y pequeñas empresas y que se destinen a la compra de insumos para el sector salud.

"Qué bueno que el Presidente López Obrador cambió de postura, modificó, rectificó aquella idea de no pedir créditos a organismos internacionales. El crédito del Banco Mundial por mil millones de dólares ayudará mucho, siempre y cuando ese dinero vaya a los apoyos de la micro y pequeñas empresas, para que los empleadores no tengan que correr a los trabajadores y se mantenga una planta laboral amplia, y no se caiga en el enorme desempleo que están pronosticando todos los estudios", señaló.

Afirmó que también es necesario que los apoyos no se canalicen a través de los servidores de la nación, a quienes calificó como una estructura electoral del Gobierno.

El líder perredista apuntó que dichos funcionarios otorgan apoyos sociales sin contar con un censo o un padrón conocido.

"Los servidores de la nación son una estructura electoral que da recursos de programas sociales sin tener un censo o un padrón conocido, por ello, hacemos un llamado a que este dinero no sea para fortalecer la estructura de Morena y, en cambio, sea destinado a comprar recursos e insumos en los hospitales, y a apoyar las pequeñas y medianas empresas, y para que no haya desempleo en nuestro País", reiteró.

Ávila demandó al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que transparente el destino del crédito.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional indicó que el Gobierno federal debe explicar las razones por las que optó por contratar deuda con el Bando Mundial (BM) para hacer frente a la crisis generada por la pandemia, en lugar de cancelar obras de infraestructura que calificó de faraónicas.

A través de su cuenta de Twitter, pidió al Ejecutivo federal informar cuál será el destino del crédito por mil millones de dólares.

"El @GobiernoMX debe dar a conocer las razones que le llevaron a contraer deuda por mil mdd con el Banco Mundial e informar cuál será el destino de dichos recursos", indicó.

Asimismo, lamentó que el Presidente optara por la contratación de deuda, y no por la cancelación obras, como lo han pedido diversos sectores.

"Es lamentable que pudiendo optar por cancelar sus obras faraónicas, decidieran comprometer el futuro del país", reiteró.

Este domingo, se dio a conocer que México obtuvo un préstamo por mil millones de dólares del Banco Mundial para hacer frente a los efectos de la pandemia por Covid-19.

