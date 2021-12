Plantea Sheinbaum adelantar al IECM parte del presupuesto 2022 para pagar prerrogativas

A fin de solucionar la crisis entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y los partidos políticos en la CDMX el Gobierno capitalino podría adelantar al organismo parte del presupuesto aprobado para 2022, indicó Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la jefa de Gobierno acotó que, aunque existe la posibilidad de un adelanto, éste tendría que ser solicitado formalmente por la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, para lo que deberá reunirse con Sheinbaum.

Ello, porque los partidos políticos en la CDMX “tienen trabajadores, trabajadoras que son asalariados; entonces, no puede ser que no se garantice su ingreso mensual o sus aguinaldos, eso es algo que está establecido por ley”, y es que el fin de semana trabajadores de diversas fuerzas políticas exigieron frente al IECM el pago de los dos últimos meses de su salario, ya que no lo han recibido, pues el organismo no ha pagado las prerrogativas a los partidos donde laboran.

“En todo caso, lo que estamos viendo es si puede haber adelantos al presupuesto que ya fue aprobado del próximo año, pero ya tendríamos que tener una reunión con la presidenta del Instituto Electoral para ver estas condiciones”, destacó Sheinbaum, quien añadió que también habría que investigar el destino de los recursos pendientes.

Querían más recursos extras

De igual forma, Sheinbaum subrayó que hace un par de meses la administración a su cargo realizó una aportación adicional al IECM para el pago de las prerrogativas, y acotó que la única opción es la de adelantar parte de los recursos para el próximo año y no otra aportación adicional, pues aseguró que “no es que tengamos un guardado cada año, al contrario, somos muy disciplinados, tanto en los ingresos como en los egresos del Gobierno de la Ciudad”.

Y es que de acuerdo con el Informe de Ejecución del Presupuesto 2021 del IECM, para este fin de año el instituto tiene un déficit de 70 millones 988 mil 940 pesos para la entrega de las prerrogativas de noviembre y diciembre a partidos.