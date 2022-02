Plantea UNACDMX al Senado iniciativa que permite a alcaldías comprar vacunas contra Covid-19

En el Senado, los gobernantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) entregaron a los legisladores de oposición dos iniciativas para vacunas contra la Covid-19, así como atender la infraestructura educativa en la CDMX.

Con una reforma a la Ley General de Salud, los de la UNACDMX, según destacó Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, buscan contar con las facultades para adquirir y aplicar la protección contra el SARS-Cov-2, especialmente a los menores de 15 años, a quienes el Gobierno Federal se niega a vacunar.

En este sentido, Taboada, vocero de la UNA, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que el país está concluyendo la fase de emergencia por la pandemia, por lo que “prácticamente retoman los estados y los municipios facultades en materia de salud y nosotros lo que estamos diciendo, a dichos del presidente, que si esto concluyó nos permitan también adquirir vacunas”.

“Si no quieren vacunar a los niños, nosotros lo queremos hacer y por eso hicimos el planteamiento de esta iniciativa es que se nos amplíen facultades”, refirió el de Benito Juárez, a la vez que destacó que en Estados Unidos sí están aplicando la inyección a los menores de edad de más de cinco años, por lo que es ilógico que aquí no lo quieran hacer.

Sin embargo, en su turno Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, destacó la necesidad de ambas iniciativas para proteger a los alcaldes de oposición, pues apuntó que “cuando empiecen otros momentos políticos digan: es que tú entregaste apoyos en materia de salud y educación, pero no estaba en tu responsabilidad y entonces tienes esta carpeta de investigación”.

Asimismo, los de la UNACDMX destacaron que la petición no busca obtener más recursos para la adquisición de vacunas, sino que simplemente tener el aval para hacer, para trabajar, al igual que en el mantenimiento de los centros educativos en la capital del país.

Al respecto, los de oposición destacaron la necesidad de reformar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para que tengan las facultades para renovar los planteles públicos ubicados en sus demarcaciones, mismos que ya pintan, desazolvan y les compran mobiliario.

“Prácticamente hacemos lo que el gobierno no quiere y no puede hacer… Y nosotros lo que queremos es que no haya intermediarios, que directamente podamos atender la infraestructura de las escuelas y podamos percibir fondos directos”, apuntó Taboada destacando que éstos provendrían del Fondo Metropolitano, o a través de donativos, y a las 16 alcaldías, no solo a las de UNACDMX.

Mientras que esta propuesta compaginaría con el programa La Escuela es Nuestra, que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum propuso al Congreso de la Ciudad de México incluir en la Constitución capitalina, y por medio del cual las alcaldías obtendrían cada año los recursos necesarios para el mantenimiento de los planteles educativos, aunque serían los comités escolares, conformados por padres de familia directivos, alumnos y docentes quienes decidan en qué se aprovechan los recursos.

Siguen renovándose

Por otra parte, tras la presentación de las iniciativas, los alcaldes de la UNACDMX presentaron a Adrián Ruvalcava, gobernante de Cuajimalpa, como el vocero de la organización para febrero.

Ello, luego de que uno de los compromisos de los nueve alcaldes fue la vocería rotativa, a fin de ser representadas todas las demarcaciones que conforman la UNACDMX, así como el que todos tengan la oportunidad de presentar sus propias propuestas durante las conferencias de prensa que ofrecen cada semana para dar cuenta de sus acciones de gobierno y como bloque opositor en la CDMX.