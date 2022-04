Plantón triqui no volverá a la Avenida Juárez: Sheinbaum; niega excesos en el operativo

A la par de asegurar que “no es un tema sencillo de resolver”, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que su administración vaya a permitir que la comunidad triqui regrese al plantón que mantuvieron por un año y cuatro meses frente al Palacio de Bellas Artes en Avenida Juárez, en el centro de la CDMX.

Asimismo, negó que haya sido excesivo el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementado durante la madrugada de este lunes para retirarlos de la esquina de Avenida Juárez y Eje Central, pues aseguró que “estuvo todo el tiempo la Comisión de Derechos Humanos (de la CDMX), se cuidó mucho que no hubiera ningún problema”.

Ello, luego de que este lunes por la tarde los poco más de 50 pobladores de la comunidad triqui en Tierra Blanca Copala, Oaxaca, denunciaron que el albergue en la colonia Valle Gómez, alcaldía Cuauhtémoc, a donde fueron trasladados, está en pésimas condiciones, además de que puntualizaron que aceptaron retirarse del Centro Histórico porque no tuvieron de otra, ante la gran cantidad de policías que llegó a retirarlos.

Tras ello, y debido a que no se les permitía salir del albergue, los triquis bloquearon ayer durante varias horas Circuito Interior, hasta que se confrontaron a uniformados y huyeron a una unidad habitacional cercana.



Mientras que, este martes, Claudia Sheinbaum minimizó las quejas y aseguró que no se permitirá que vuelvan a dónde acampaban, pues la decisión busca garantizar mejores condiciones para menores.



“Las condiciones de insalubridad en las que estaban los niños y niñas, que justamente vino una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, eran terribles; cerca de... eran principalmente mujeres y niños y niñas, no había prácticamente hombres, hay que decirlo, el dirigente tampoco estaba ahí, había roedores por todos lados; o sea, una condición realmente de insalubridad tremenda", afirmó.

Lo que seguirá

De igual forma, y contrario a lo que aseguran los de Oaxaca, Sheinbaum aseguró que el albergue a donde fueron trasladados, a un lado del Circuito Interior, tiene las condiciones para darles lo necesario a las familias y a los menores de edad, que pasaron casi año y medio en casas de campaña en Avenida Juárez, aunque no habló sobre su protesta en Circuito Interior, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En tanto que aseguró que en el transcurso de la tarde se comunicará con el gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, para determinar las acciones a seguir para resolver el asunto, por lo que también propondrá una nueva mesa de trabajo con el Gobierno de Oaxaca y los de la comunidad triqui para su regreso a su comunidad.

Mientras tanto, el retiro del campamento, por condiciones insalubres, se dio a exhorto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), luego de que en diversas ocasiones Sheinbaum aseguró que su retiro era algo que debía resolver el gobierno de Murat, o que fueran los de Tierra Blanca Coapala quienes pidieran su reubicación a un albergue.