Plasma Brenda Legorreta en novela lo convulso que fue crecer entre desencantos en 1994

Cuando se piensa en la Ciudad de México es inevitable hacerlo sin su mezcla de personalidades, clases sociales, creencias y tradiciones, pero, sobre todo, cómo a pesar de tantos cambios, parece que sigue siendo la misma de siempre.

Esa es la ciudad que retrata Brenda Legorreta en su novela 1994: Perder y fingir, donde con el desencanto de Amalia, su protagonista, nos lleva a través de lo que fue crecer en ese año tan convulso y en una urbe que igual puede tener el infierno y el cielo.

Y es que, con el levantamiento zapatista, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), "que no nos llevó al primer mundo" y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Amalia sufre con el hecho de que su gran ídolo y vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, irá al infierno por suicidarse, mientras ella hace fila para comulgar en el colegio católico al que va (su infierno).

Aunque, si bien, en el multifamiliar donde vive, el Pedregal 2, en la Magdalena Contreras, puede hacer casi lo que quiera (su purgatorio), es ahí donde empieza esa ola de desencantos que terminan por despertarla al cumplir los 16 años, sin amiga, sin novio, y prácticamente ya sin Dios.

“Tenía muchas ganas de escribir algo sobre adolescentes viviendo en los noventa en la Ciudad de México, pero no la típica historia adolescente, siento que en la novela juvenil a veces o se va a un extremo muy romántico o al otro polo más de rebeldía, de drogas, y yo quería mantenerme en algo mucho más realista y para mí era importante que tuviera una protagonista mujer y que tuviera un despertar que se da a la par de lo que ocurre en el contexto, 1994 fue un año sin igual para México”, relata Brenda.

Desde el sillón de su casa, relata en videollamada para Debate que en muchos aspectos la historia del despertar de Amalia, dejando atrás esa adolescencia fantástica para enfrentarse a la realidad de buscar la verdad en todo, es su historia personal, aunque “sí me hubiera gustado ser más crítica en ese entonces, sobre todo en cuanto a la fe, creo que me tardé un poco más en empezar a cuestionar mi fe; sí me hubiera gustado ser más atrevida o más rebelde”.

Y aunque el libro, su primera novela, o como ella dice, su ópera prima en la narrativa de largo aliento, retrata una historia juvenil enfocada hacia los adolescentes, no solo no cayó en la ahora tan común trama de los chavos que salvan al mundo sin ayuda de nada más que su ímpetu e ingenio, sino que además puede ser lo leído lo mismo por los hijos que por los padres.

“Para mí era importante que quedara una historia fluida, que se leyera rápido, de esas historias que se desaparee la estructura porque ya estás metido en la trama, entonces me tardé mucho en estarla puliendo para que quedara así y me siento muy contenta de haber dado ese paso”, dice emocionada, a la vez que se refiere a toda la nostalgia contenida en el libro.

“Quería que hubiera un recuento de donde viene, de los ochentas, y de los programas que veía, los juguetes que tenía, a donde iba, para mí era importante recontar todo eso, muy influenciada por mi escritor máximo, que es José Emilio Pacheco y las Batallas en el Desierto que generan esa nostalgia de la colonia Roma, mi intención era esa, que mi novela, a quien la leyera le desesperara esos momentos y esa nostalgia de esta generación que fuimos la última que crece con ese mundo análogo”, lo que se ve no solo reflejado en la obsesión de la chica por Cobain, sino en las películas que ven sus personajes y los dulces que comen.

Mientras que, sobre aquella de 16 años, con toda esa fortaleza para enfrentar en su debilidad a un Dios que la persigue y una sociedad que parece querer cada vez más de ella mientras hace un recuento de cómo pasó a perder a su mejor amiga Luisa, a su novio improvisado, a sus padres, como los conocía y a su primo, Brenda le pediría conservar “su visión del mundo con sentido del humor y que continuara haciéndose preguntas y que no dejara su inquietud literaria porque en los libros es donde va a encontrar siempre una forma de salir de su propia realidad”.

Sobre aquel monstruo de las mil cabezas

También al igual que Pacheco, Brenda Legorreta lleva la Ciudad de México en las venas, a la que compara como un “monstruo de mil cabezas que está a punto de entrar en un caos terrible pero nunca lo logra, vuelve a despertar cada día a ese límite”.

“He visto una evolución en la ciudad que me encanta, la vida de barrio, cómo ha crecido también el uso de las bicicletas, caminarla, me parece una ciudad muy interesante; tiene muchísima fuerza, nunca me he podido ir de aquí y a veces me quejo también de esta ciudad, del tráfico, de la basura, que no sea tan fácil moverte como mujer por ciertas zonas, que tenga que haber vagones para las mujeres en el Metro y el Metrobús por esa falta todavía de reconocimiento, o de ganar espacios nosotras como mujeres en el espacio público, pero significa muchas cosas, a veces para bien y para mal”, refiere.

Sin embargo, en su vida siempre ha estado presente la vegetación, desde aquel Pedregal 2, lo que se observa en sus lugares favoritos en la capital del país:

Colonia San Miguel Chapultepec (Miguel Hidalgo)

Primera Sección del Bosque de Chapultepec (Miguel Hidalgo)

Cárcamo de Dolores (Miguel Hidalgo)

Museo Anahuacalli y su jardín (Coyoacán)

Ciudad Universitaria (Coyoacán)

“Me gusta mucho esta parte surrealista que tiene esta ciudad, o absurda, que puedes ver que un perro se cruza la calle por un puente peatonal, o un colchón en medio de un paso de peatones, o cómo hay vírgenes de Guadalupe por todos lados, eso no deja de sorprenderme”, concluyó, con el recuerdo de que Amalia, antes de entrar al Ajusco (su cielo) se encontró con un altar a la Virgen, como ella, en medio de la nada.