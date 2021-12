¡Poli por el mundo! Anuncia IPN creación del Comité para la Internacionalización

Tras cumplir el primer año de su administración, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, instaló el Comité para la Internacionalización del IPN (CIIPN), instancia que definirá el rumbo que transitará la institución rectora de la educación tecnológica del país, para que se reconozca su liderazgo a nivel mundial y se apuntale su excelencia y espíritu de cooperación, a fin de poner en alto el nombre de México en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha sostenido en diversos foros que las Instituciones de Educación Superior (IES) deben impulsar acuerdos de cooperación internacionales que contribuyan a mejorar el proceso educativo para beneficio de los jóvenes del país.

Acompañado por los secretarios y coordinadores generales de la institución, Reyes Sandoval enfatizó que el CIIPN es un mecanismo de alta dirección para el impulso de la gestión que conducirá al posicionamiento del Instituto en nuevas plataformas globales de educación, las ciencias y la innovación, y que se constituye con el propósito de alcanzar los resultados esperados en los Lineamientos de Política Institucional 2021-2023 y en los documentos de planeación, relativos a la internacionalización del IPN.

Subrayó que en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024, en el que se encuentra el Eje Transversal 3 “Internacionalización del IPN”, así como en el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2021-2023, se definen las vías para llevar al IPN hacia nuevos horizontes de desarrollo y cooperación e impulsar su labor de alto impacto social y el reconocimiento de su excelencia y logros, en plataformas mundiales de conocimiento.

“La ocasión de nuestro especial encuentro, toma lugar en este día particular, pues es la fecha en la que justo hace un año establecí un firme compromiso: conducir a nuestro Instituto por la senda de la internacionalización, como un medio a través del cual, se reconozca a nivel global el liderazgo del IPN como la Institución del Estado Mexicano rectora en educación tecnológica”, señaló el director.

Destacó que con estas acciones se trabajará para también consolidar su calidad en la educación, las ciencias, la cultura, el desarrollo e innovación tecnológicas, así como ofrendar sus capacidades técnicas para el mayor beneficio de todo el mundo, pero, “sin perder en ningún momento la mirada en México, en nuestro país, en nuestras regiones donde nos encontramos como Politécnico Nacional”.

Al efectuar un recuento de las acciones emprendidas para impulsar la internacionalización, como la carta de intención firmada con New Mexico Institute of Mining and Technology (New México TECH), el acuerdo de colaboración con Queen Mary University of London y las acciones de colaboración con las Universidades de Durham y Leeds, Reyes Sandoval puntualizó que con estas acciones el Politécnico puso un pie en el Reino Unido.

Resaltó que con la internacionalización (como lo indica la UNESCO), la educación superior podrá elevar sus estándares en todo su quehacer, al incorporar los desafíos de la sociedad global, lo que detonará nuevas oportunidades y formas de innovación y colaboración.

También, dijo, se pondrán las bases para lo que más hace falta en la globalización actual: la solidaridad humana, un aspecto imprescindible para poder salir avante de la actual pandemia y de los estragos que ha causado en todas las actividades sociales, económicas, tecnológicas y ambientales.