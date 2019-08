Policías abusan de una menor de edad, en Azcapotzalco

Ciudad de México.- una jovencita menor de edad fue abusada por cuatro policías a bordo de un a patulla durante la madrugada del sábado cuando se dirigía a su casa ubicada en la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

La victima interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justica por Violación. Ella relató, al Ministerio Público, que después de salir de una fiesta un amigo la dejó a unas cuantas cuadras de su casa, alrededor de las dos de la mañana, en el trayecto que hizo a pie fue interceptada por de los agentes de seguridad.

"Aproximadamente (entre) la 01:45 y las 2:00 del día 3 de agosto del 2019, al bajar del vehículo vi que la calle estaba sola y caminé media cuadra sobre la calle Nopatitla, en dirección a mi casa, en ese momento vi que un vehículo tipo patrulla con las luces del toldo encendidas de color rojo con azul venía circulando en forma lenta sobre la misma calle de Nopatitla, en la misma dirección que yo, de la calle San Sebastián a la calle Wake y me acerqué a una casa de color rosa claro con zaguán color café, y toqué al timbre y también la puerta, simulando que era mi casa para que las personas que estaban arriba de la patrulla no se acercaran a mí”, aseguró la menor en la denuncia"

El intento de persuadir a los policías fallo, pues el que viajaba de copiloto se bajo de la unidad para cuestionarle. Ante el nerviosismo de ella, se ofreció a llevarla a su casa. La joven busco evadirlos de nuevo diciendo que esa era la casa de su tío y que ella vivía enfrente.

Los cuatro agentes de seguridad que la interceptaron insistieron en llevarla a pesar de su constante negativa. Lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-4/UI-FDS-4-01/00487/08-2019, que dice:

"Yo les dije en varias ocasiones que no quería, y me subió en el asiento trasero junto a la ventana del lado derecho, luego los dos policías que iban en ese asiento quedaron a mi costado izquierdo, en ese momento el policía que estaba a mi costado izquierdo me dijo que me quitara a la ropa, y los dos policías que iban en los asientos delantero dijeron que sí, que me la quitara."

"Yo les dije que no porque me quería ir a mi casa, momento en que el policía que estaba a mi costado izquierdo me jaló el suéter que traía puesto, al sentir eso yo empecé a gritar, pero no me salía la voz porque tenía mucho miedo, y quise abrir la puerta del vehículo pero no pude abrirla, momento en que el sujeto que estaba a mi costado izquierdo con su mano derecha sujetó mi muñeca izquierda y con su mano izquierda sujeto mi muñeca derecha, inmovilizándome”, abundó la menor en su declaración."

Entonces los cuatro policías procedieron a abusar sexualmente de la joven que no tenia forma alguna de defenderse.

El último se apartó de mí y me dijo que me vistiera, por lo que me subí el pantalón y me hinqué en el piso ubicado entre el asiento del copiloto y el asiento trasero; después el policía que estaba sentado en el asiento del conductor me dijo que ahora sí podía ir a buscar a mi tío y todos se empezaron a reír”.

Después de la agresión el C5 mando cuatro patrullas y una ambulancia de la Cruz Roja, para atender a la víctima, tras recibir un reporte.

Los policías de investigación iniciaron las averiguaciones correspondientes en la zona donde ocurrieron los hechos y solicitaron los videos de tres cámaras de vigilancia del C-5 y otras tres privadas, después de que la joven denuncio el delito del que fue víctima.

La Fiscalía de Delitos Sexuales proporcionaron imágenes de los agentes, encargados patrullar la zona donde ocurrieron los hechos, a la menor para que pudiera identificar a los agresores.

Los cuatro implicados fueron ubicaos para su posterior proceso legal.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana detallo que tras recibir la llamada de emergencia del 911, acudió un agente de la Dirección de Asuntos Internos que hizo entrega de una bitácora y expedientes de policías encargados de patrullar la colonia en la noche que ocurrieron los hechos.