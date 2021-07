Policías mienten y encarcelan a joven que les reclamó tirar basura en la calle

Un par de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habrían falseado su declaración y mandado a la cárcel a un joven que les reclamó no tirar basura desde la ventana de su patrulla en plena vía pública de la Ciudad de México.

Parte de la agresión física e intimidación verbal de los agentes quedó registrada en un video difundido en redes, donde se aprecia que el ciudadano le dice al policía, de apellido "Estrella", que los vio tirar basura.

Dicho agente cuestionó e intimidó verbalmente al joven preguntándole que si estaba seguro de lo que vio, a lo que el chico le dice seguro: "tiraste ahorita basura; yo te vi, estabas ahí" señalando con su mano derecha la ubicación de la patrulla estacionada en la calle.

Lee más: Cambia CDMX a semáforo naranja por Covid-19: Claudia Sheinbaum

Al Reclusorio Norte...

Al aparente confrontamiento entre el joven ciudadano y el oficial "R. Estrella I.", se sumó el compañero de éste, identificado como "M.A Gómez C.", quien llega reclamando: "¿Por qué me dices wey? ¡A mí no me falte al respeto y te voy a pasar al Juzgado Civil!".

Acto seguido, se muestra que en el video el policía Gómez toma bruscamente del lado izquierdo la joven y empieza el forjegeo con ambos oficiales para llevarlo al interior de la patrulla.

El chico arrestado sólo pideo ayuda a gritos un amigo cercano a la zona, de nombre Chucho, a quien le pide que tome su teléfono y sus lentes puesto que los uniformados "lo estaban agrediendo".

Lee más: Inicia la próxima semana vacunación contra Covid-19 a adultos de 18 a 29 años: Sheinbaum

El video fue dado a conocer por una usuario, quien explicó que el joven sólo les pidió a los policías no arrojar su basura por la ventana de la patrulla a lo que ellos lo agredieron físicamente e inculparon por un delito que ellos inventaron por lo que ahora está en el Reclusorio Norte. Mira el video: