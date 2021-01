Policías y médicos se convierten en enviados de los Reyes Magos para regalar juguetes

Ciudad de México.- Policías de Tránsito y médicos del Hospital General se convirtieron en enviados de los Reyes Magos para entregar juguetes a los niños en la Ciudad de México.

Durante esta mañana 6 de enero, Día de Reyes Magos, elementos de la Policía de Tránsito y personal de salud del Hospital General regalaron juguetes a niños afuera del recinto médico, ubicado en la Colonia Doctores.

Los agentes adscritos a la Zona Vial 2 también ofrecieron Rosca de Reyes y atole para el resto de personas que se encuentra en la zona, como gente en condición de calle, familiares de enfermos y comerciantes.

De acuerdo con los agentes, los mandos del sector se organizaron y realizaron una cooperación para comprar los regalos y alimentos.

Cabe señalar, para evitar aglomeraciones, vigilaron que se respetara la sana distancia y regalaron cubrebocas a las personas que no portaban.

Médicos residentes de la especialidad de pediatría aprovecharon para aumentar la alegría de los niños y niñas con peluches y muñecos.

María José, una niña de 10 años de edad fue una de las beneficiadas, la pequeña sufrió un accidente que le provocó una fractura en la rodilla y en lugar de despertarse temprano para jugar con sus regalos desde su casa, tuvo que acudir a una revisión médica al hospital.

Niños salieron a divertirse tras recibir sus esperados regalos de Día de Reyes.

Me trajeron un monopatín, carros Hot Weels y un pulpo reversible. Lo que más me gusta es que avanza solito

Dijo Donovan, un niño de 7 años de edad, quien salió a pasear sus regalos junto a sus hermanos y su papá en un parque y camellos de Gustavo A. Madero.

Extraño mucho a la maestra. Voy en segundo de primaria, extraño ir a la escuela; ahorita tengo clases, pero no me gustan mucho, no me gusta leer