¡Pon atención! CDMX condona parcialmente pago de predial y 100% en recargas y multas

El Gobierno de la Ciudad de México condonó parcialmente el pago del Impuesto Predial, así como el 100% de sus accesorios a las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras del suelo y las construcciones anheridas en la capital.

También a quellas entidades que cuenten con inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral esté en los rangos A, B, C, D, E, F y G; el objetivo es apoyar, impulsar y fotalecer la economía de las familias de la CDMX.

Esto a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), que busca proporcionar facilidades que aligeren la carga económica debido a las dificultades de la actual pandemia por Covid-19 en la Ciudad de México.

Condonación de impuestos

Aquellos contribuyentes que paguen el predio en una sola exhibición los periodos correspondientes del cuarto al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2021, durante el mes de julio, tendrán una condonación del 4% del impuesto indicado en la Boleta Predial. Si el pago es referido, se condonará el 2%.

Por otra parte, se condonará el 100% de los recargos, multas y gastos de ejecución generados durante los primeros tres bimestres del ejercicio fiscal 2021, por incumplimiento en el pago del impuesto, siempre que se pague el principal del predio y su actualización por los tres primeros bimestres en una sola exhibición.

La condonación surtirá efectos a partir del día 1 de julio de 2021 y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2021. Se podrá tener acceso a una línea de captura para los pagos en el sitio web finanzas.cdmx.gob.mx y pagar a través de alguno de los auxiliares autorizados (consultar en https://bit.ly/3gBaunS).

Los contribuyentes que no soliciten la aplicación de los beneficios fiscales contemplados dentro de su vigencia, perderán el derecho a los mismos y no podrán hacerlos valer con posterioridad. No se procederá a la acumulación de beneficios.