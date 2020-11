Popocatépetl registra 525 exhalaciones en pleno día de Todos los Santos

El volcán Popocatépetl tuvo mucha actividad en el marco de la celebración de todos los santos, con un total de 525 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gas y una pequeña cantidad de ceniza que viajó rumbo al noroeste.

Científicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) anunciaron que en 24 horas el coloso ubicado entre Puebla, Morelos y el Estado de México mostró un temblor de 45 minutos, es decir, el volcán tiene un canal de magma de varios kilómetros de profundidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según su definición geológica, el temblor es causado por el impacto del magma con la pared de la cámara magmática o el conducto de salida, la explosión de una bolsa de aire o el impacto de un bloque sólido que se rompe y se arrastra hacia arriba. Apoyado contra la pared de la chimenea del volcán.

"En las últimas 24 horas, a través del sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl, se encontraron 525 exhalaciones, acompañadas de la emisión de gas volcánico, y en ocasiones una pequeña cantidad de cenizas. Además, se registró un temblor de 45 minutos", explicó en detalle. Informes de instituciones científicas.

Cenapred anunció que las actividades registradas por Popocatépetl están dentro de los parámetros de la Fase 2 de la "Alerta Amarilla". Según expertos de instituciones científicas, el escenario contemplado en esta fase del plan es que continúen las actividades de explosivos de pequeña escala en localidades cercanas con lluvias moderadas a moderadas, posiblemente con flujos piroclásticos y de lodos de corto alcance.

Ante la enorme caída de ceniza volcánica, el departamento de Protección Civil solicitó que se cerraran las puertas y ventanas. Si alguien sufre de enfermedades respiratorias, use una máscara o un pañuelo húmedo; no use lentes de contacto; cubra un recipiente de agua; proteja a las mascotas y su comida; y beba agua durante todo el día.