Por faltistas, Morena "tira" dictaminación en comisión para prohibir a corridas de toros en CDMX

Aunque en algunos temas busca sacar con rapidez, y a veces hasta en “fast track” las iniciativas, la inasistencia de los diputados de Morena en la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México evitó, por segunda ocasión, que se dictaminara el proyecto para las corridas de toros en la CDMX.

Las ausencias fueron lamentadas por Jesús Sesma, presidente de la comisión, que ya bajó una vez el dictamen antes de pasar al pleno para realizar mesas de trabajo con la industria.

"Es una lástima que no haya diputados del partido mayoritario, es una lástima porque no pierde la tauromaquia, pierde la sociedad que a todas luces no han sido escuchadas sus exigencias y está motivación para poder evolucionar; es triste el comportamiento de algunos diputados que no estén, así lo digo, muy personal y asumo las palabras", dijo Sesma.



Asimismo, la diputada Gabriela Quiroga, del PRD, criticó que aun cuando el dictamen se modificó para no prohibir de tajo la fiesta brava, como lo solicitó Morena, los legisladores no hayan acudido a la sesión.

“Se está abandonando el trabajo legislativo, lo cual no solo nos deja muy mal parados como Congreso sino también hoy vemos que todos los asuntos que son tratados de importancia en el Congreso no requieren el mismo criterio", señaló Quiroga.

En tanto que el viernes pasado un juez federal prohibió a la Alcaldía otorgar permisos para realizar corridas de toros en la Benito Juárez, donde se ubica la Plaza México, en una resolución que sería ratificada esta semana a fin de decidir la prohibición de mantenía como permanente o si ésta se levantaba.