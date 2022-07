Por lo menos llega temprano si quieres foto para tu presidencia: Actriz a Sheinbaum por retraso en Marcha LGBT

A casi dos semanas de que se realizara la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México, la actriz Sheyla Ferrera criticó el retraso de tiempo por parte de la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum al evento.

En la sección “Más sabe el diablo por vieja” del sitio web Escandala de la comunidad LGBT, donde participa Sheyla Ferrera, se habló el miércoles 6 de julio de lo sucedido en la Marcha LGBT 2022 en la capital del país, la cual se realizó de manera presencial a dos años de la pandemia de Covid-19.

La actriz mencionó:

“Claudia Sheinbaum, ¿Qué onda?, si vas a ir a tomarte fotos ahí para tu presidencia por lo menos llega temprano…¡Qué vergüenza que tengamos que esperar a una persona!”, dijo.

“Ojala que escuches esto Claudia Sheinbaum”, manifestó Herrera y añadió que debido a que la morenista llegó tarde, afectó la salud y seguridad, así como la vida de muchas personas, señaló.

Recalcó que si la funcionaria de la Ciudad de México quería su foto en el evento llegara a tiempo, si no ella se lo perdía, dijo. “Nosotros no perdemos nada porque tu llegues o no llegues”, añadió.

Asimismo, la actriz contó su experiencia y lo que vivió en la Marcha de este año; narró que se aglomeraron las personas, así como desmayos y golpes de calor debido al tiempo de espera. También criticó que los servicios de emergencia y seguridad tardaban en llegar para auxiliar a las personas. Indicó que había la presencia de mujeres y niños en la Marcha.

Ferrera volvió a criticar la actuación de Claudia Sheinbaum en la Marcha cuando llegó en el evento. “La vieja esta cabrona que esperamos durante horas”, fueron algunas de las palabras que mencionó la actriz.

¿Qué fue lo que pasó en la Marcha LGBT de CDMX de este año?

Cabe recordar que colectivos de la comunidad LBGT invitaron a la mandataria capitalina a la Marcha del Orgullo LGBT, en la Ciudad de México ya que le presentarían un pliego petitorio de diversos puntos, los cuales, consideran deberían incluirse en la capital del país, ya que se trataba de derechos para la comunidad.

Sin embargo, Sheinbaum llegó tarde al inicio del evento que comenzaría a las 10:00 horas, donde se escucharía el pliego petitorio por parte de los colectivos y posteriormente iniciaría la marcha, pero el retraso de la mandataria fue de más de hora y media y no se pudo dar comienzo a la Marcha LGBT.

Además, también la activista transexual Natalia Lane, quien sufrió una agresión en enero pasado daría el discurso, pero este no pude realizarse, debido a que en el momento en que llegó la mandataria ya era tarde y las aglomeraciones de personas se concentraron en el Ángel de la Independencia.

En el lugar, las personas que asistieron se molestaron, debido al tiempo de espera que tenían para dar inicio a la Marcha ya que Sheinbaum no llegaba, así como la gran cantidad de asistentes que estaban en el lugar, lo que provocó aglomeramientos.

“Esta es una ciudad de derechos, libertades para todas, todos y todes”, fueron las palabras que dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a su llegada al evento.