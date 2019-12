Por más que la maquillaron, se veían los golpes en su cara: hermana de Carla

Ciudad de México.- Diana observó cómo el Ministerio Público dejó ir al principal sospechoso del feminicidio de su hermana Carla Peña, quien el sábado fue hallada estrangulada en el departamento de Fernando Llanos, su ex pareja.

"Se me hizo ilógico, ¿cómo te dejan ir nada más después de que encontraron un cuerpo en tu domicilio? Lo dejaron ir porque, según él, no se sentía en condiciones de declarar y no quiso firmar nada", aseguró Diana.

La última última vez que Carla fue vista con vida fue el jueves, cuando acompañada de otro amigo acudió al departamento de Fernando.

Él era una persona celosa con mi hermana, ella se alejó de mucha gente porque él se molestaba, contó Diana.

Los hermanos de la mujer temen que el caso se quede en la impunidad, pues Llanos fue director de Seguridad en la otrora Dirección de Aeronáutica Civil, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde también laboraba Carla como subdirectora de Recursos Humanos.

Ambos fueron pareja hasta hace seis meses, incluso vivieron juntos, pero después terminaron su relación.

"El viernes nos enteramos que ella no llegó a trabajar y nunca faltaba sin avisar, fue ahí cuando hablé con su amigo con el que fue a comer para después ir al departamento de Fernando", afirmó Diana.

Al no tener noticias de Carla, familiares fueron al domicilio de su ex pareja donde, por seguridad, no los dejaron pasar y nadie atendía la puerta.

"Al otro día (sábado) la encontraron en el departamento de Fernando, tirada en la sala. La causa de la muerte fue estrangulamiento, además tenía varios golpes en el cuerpo", dijo Diana. También presentaba signos de tortura sexual.

Fernando fue llevado al MP AO-1 y luego al MP AO-3, ambos en Álvaro Obregón.

"Ahí fue donde se abrió la carpeta. Cuando yo vi a Fernando estaba ahí, en el MP, con su hermano y repetía que no se sentía en condiciones de dar ninguna declaración. Entonces, lo dejaron ir sin firmar nada", lamentó Diana. El cuerpo de Carla fue sepultado el lunes.