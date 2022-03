Por poca demanda, podrían cerrar las macro unidades de vacunación contra Covid-19 en CDMX

Ante el descenso en la demanda, el Gobierno de la Ciudad de México ya evalúa cerrar las dos macro unidades de vacunación aún abiertas y que la protección contra la Covid-19 sea administrada en los centros de salud, afirmó Oliva López Arellano.

En conferencia de prensa sobre el estado de la pandemia en la CDMX, la titular de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina afirmó que, aunque ya evalúan que sea en los centros de salud donde se apliquen las vacunas de refuerzo y para los rezagados, será algo que aún deben consultar con el Gobierno Federal.

Y es que destacó que, mientras la semana pasada se registró una asistencia de 10 mil personas en las macro unidades Sala de Armas, en la alcaldía Iztacalco, y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) - Marina en Coyoacán, esta semana únicamente se colocaron 6 mil inyecciones.

Mientras que, desde hace varias semanas, cuando se empezó a hablar sobre su aplicación en centros de salud, así como hacerlo periódicamente, López Arellano acotó que será decisión de la Secretaría de Salud (SSa) federal, ya que toda la campaña de vacunación por Covid-19 ha tenido la participación del Ejército y la Marina por el tema del resguardo y distribución de las vacunas.

Ya se van los macro quioscos

Por otra parte, López Arellano destacó que también por la baja de demanda este sábado será el último día en que operen los macroquioscos de pruebas Covid en Gustavo A. Madero y Xochimilco, los únicos que quedan en la CDMX, cuyos elementos regresarán a sus puestos de trabajo originales.

Asimismo, apuntó que los capitalinos no se quedarán sin acceso a las pruebas gratuitas, pues aseguró que éstas seguirán aplicándose en 117 de los más de 200 centros de salud del Gobierno capitalino en la CDMX.

Aunque no descartó que vuelvan a instalarse si volviera a incrementarse la demanda, pues aunque recordó que el virus SARS-CoV-2 “llegó para quedarse”, podría generarse una quinta ola de la pandemia, como ya se ve en algunos países del mundo, aunque afirmó que ésta no será tan grave como las anteriores, pues no solo la mayor parte de la población está vacunada, sino que afirmó que “ya hemos aprendido a convivir con él”.