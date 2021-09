¿Por qué cambió el sonido de alerta sísmica en simulacro? Sheinbaum lo explica

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, destacó este domingo que el Comité de Emergencias decidió cambiar el sonido de la alerta sísmica debido a que se trató de un simulacro.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que el motivo del cambio de sonido de la alerta sísmica, durante el segundo simulacro nacional por sismo, fue para evitar crisis nerviosas.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina apuntó que en otras ocasiones se han presentado crisis nerviosas muy fuertes de personas que por alguna razón no se enteraron que habría simulacro.

"El Comité tomó esta decisión, y creo que es correcta, de que en el caso del simulacro haya un sonido diferente a cuando es un sismo. De todas maneras hay que evaluarlo con los expertos y de acuerdo con lo que se vivió en el simulacro del día de hoy", puntualizó Sheinbaum.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México refirió aseguró, sin embargo, que tanto en edificios gubernamentales, del sector privado, televisoras y radiodifusoras sonó la alerta como en un caso real, dado que no es posible cambiar el sonido predeterminado.

"Pero sí hay muchas personas que, al escuchar la alerta sísmica, con el sonido normal, aun cuando sea un simulacro, tienen problemas importantes. Lo que se busca con este cambio de sonido es evitar estas crisis nerviosas".

Lo importante es la reacción del gobierno

Juan Manuel García Ortegón, titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), señaló que lo importante es que el simulacro tiene que afinar la reacción del gobierno y la ciudadanía frente a un sismo.

"Y en ese sentido me parece que el cambio de sonido no tuvo una afectación, la gente participó de manera activa, incluso considerando que estamos en un día no hábil y en el caso de las actividades que el gobierno tiene que realizar", destacó.

Explicó que en el caso de los postes del C5 existe la posibilidad de seleccionar el audio que se reproduce una vez que se detecta un sismo, y por eso es posible hacer el cambio.

Señaló que en el caso de los aparatos que se instalan, tanto en oficinas públicas, como en escuelas o algunos centros comerciales, no tiene la posibilidad de hacer la modificación del audio.