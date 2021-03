¿Por qué no nos informan cuándo vacunan en las alcaldías que faltan?, Sheinbaum responde...

Ciudad de México.- Ante el reciente anuncio de que el próximo miércoles 24 de marzo arranca la vacunación contra Covid-19 a los adultos mayores de 60 años residentes en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró las dudas de aquellos ciudadanos descontentos por no ser informados de cuándo se inmunizará a las alcaldías faltantes de la capital del país.

"Sé que hay muchas personas que dicen y '¿Por qué no nos informan cuándo inicia la vacunación en las alcaldías que faltan?'", a lo que la mandataria respondió que el gobierno local no lo hace porque todavía no tienen la certeza de cuándo llegan las vacunas a la Ciudad de México.

De igual manera, explicó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo su máximo esfuerzo para que las vacunas lleguen a nuestro país, de las cuales se otorga el porcentaje que corresponde a los adultos en la CDMX; "a partir de ahí nosotros hacemos el programa de vacunación de acuerdo con el número de vacunas que llegan, en este caso para Tlalpan y Cocoacán porque el número de vacunas corresponde al número de habitantes total ahí".

Vacunación en 11 de las 16 alcaldías

Hasta la fecha, en Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 en la Ciudad de México ha dado cobertura a la ciudadanía en dos fases, la primera enfocada al personal médico en primera linea contra el virus Sars Cov 2 y la segunda a adultos mayores de 60 años de edad, uno de los principales sectores vulnerables a contraer la enfermedad.

Como parte de esta última se ha inmunizado con la primera de dos dosis, de diferentes agentes biológicos, a habitantes mayores en seis alcaldías (Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza); también se ha completado la inmunización con dos dosis en las demarcaciones de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, la cual se encuentra en sus últimos días.

Aunado a este contexto, se suma el reciente anuncio por parte de las autoridades para vacunar contra Covid-19 la siguiente semana a las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Con esto se estaría dando cobertura a 11 de las 16 alcaldías que conforman toda la extensión territorial de la Ciudad de México.