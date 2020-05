¡Pregúntale al Doctor Gatell! respondió las dudas de los niños

Ciudad de México.- Mediante video conferencia, las y los pequeños mexicanos seleccionados por el Gobierno de México preguntaron sus dudas sobre Covid-19 al Sub Secretario de salud.

¿Por qué se llama Coronavirus? ¿Por qué es tan letal en los humanos? ¿Cómo podemos ayudar a que no haya más contagios? Y hasta sí se puede resolver el problema antes del 7 de mayo pues su cumpleaños es el 8 de mayo y quiere hacer una reunión, entre otras preguntas fueron las curiosidades de los pequeños y pequeñas de México para López-Gatell.

¡Pregúntale al Dr. Gatell! fue el nombre de la dinámica que el Gobierno de México llevó a cabo en este día del niño y la niña en la que más de 3500 pequeños y pequeñas de todo el país enviaron sus dudas y preguntas a través de videos o dibujos, de los cuales, se eligieron a 20 de ellos y ellas para participar en vivo en la conferencia de prensa sobre Covid-19 de este 30 de abril.

Hugo López Gatell, sub secretario de salud, encabezó está dinámica. A través de una pantalla colocada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, los niños y niñas se enlazaron en vivo a través de una video conferencia, y así el sub secretario fue escuchando y respondiendo una a una las preguntas.

¿Por qué se llama la enfermedad Coronavirus?



Fue la pregunta de Victoria Cisneros, de 8 años de edad, originaria de Mérida, Yucatán, a lo que Hugo López Gatell respondió:

Se llama así porque cuando se ve en el microscopio electrónico, se observa que el virus tiene forma de “una bolita y tiene piquitos y esos piquitos se parecen a los que tienen las coronas que usaban reyes y monarcas en otras edades antiguas” (…) “Como tiene esos piquitos a alguien se le ocurrió ponerle el nombre de Coronavirus.

¿Por qué el Coronavirus se considera una enfermedad terrible si ha habido otros virus que han sido más mortales?

Preguntó Guillermo Alexander Bartolón, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Es un virus nuevo y eso nos ha causado una gran sorpresa a toda la humanidad. Este tipo de enfermedades nuevas que, se les llama emergentes, que la gran mayoría de ellas estaba en el reino animal, en animales salvajes, selváticos, en los bosques, en las praderas y ahí vivían tranquilamente con los otros animales y a lo largo de muchísimos años ya se acostumbraron, el virus a los animales y los animales al virus, y a la mayoría de estos animales no les causa enfermedad".

"Un buen día pasa que los humanos empezamos a acercar a los animales hacía nosotros porque los ponemos en mercados o los domesticamos o invadimos el territorio de los animales, invadir la selva y talar los bosques para habitar ahí y esto hace que estos virus empiecen a afectar a los humanos y nos causen enfermedades nuevas que no conocemos y generalmente cuando son enfermedades nuevas los organismos de los seres humanos no están adaptados para resistir al virus, tarda varios años en que se logre resistir al virus y en algunos años podremos adaptarnos al Coronavirus y ya no nos cause una enfermedad tan grave”, respondió López-Gatell.

¿A los gatitos y mascotas les puede dar Coronavirus?

Preguntó la niña Sofía Manrrufo. Hugo López Gatell, respondió que de este virus específicamente, Sars-Cov-2 que es el que causa Covid-19, no se ha demostrado que se propague la infección de las personas a sus mascotas.

“Ha habido algunos casos que se han identificado, cuando empezó en China, se hicieron algunas observaciones de que algunas de las mascotas se habían infectado. Esto puede pasar por ejemplo con otros virus, los virus influenza pueden infectar a gatos, perros, caballos, burros, vacas, gallos, gallinas, cochinitos también. El Covid, es posible que logre infectar a otros animales incluidos mascotas, pero todavía no se ha demostrado que esa transmisión ocurra mucho”, contestó, Gatell.

Alexis y Santiago, fueron pequeños que participaron e hicieron sus preguntas por medio de lenguaje de señas. Alexis preguntó:

Sí algún niño llega a contagiarse de Covid-19 ¿Cómo se lo llevan, es a un hospital, ahí puede estar con su mamá y su papá?

Y Santiago cuestionó a Gatell sobre si el personal médico está preparado para entender a niños y personas sordomudas. Hugo López-Gatell, contestó que el hablar con lenguaje de señas no tiene que ser un obstáculo.

“Pero tienes toda la razón, ¿cómo te pueden entender si usas el cubre bocas tu no les vas a entender a los doctores. Entonces aquí el punto es que todos debemos apoyar al que tiene una necesidad, si tú tienes una necesidad de que se te hable de una manera que tú puedas entender y el cubre bocas es un obstáculo, médicos, médicas y enfermeras y todo mundo tiene que ver la manera de hacerse entender, entonces puede ser que lo hagan a través de señas, que le pidan ayuda a tus papás o mamá a que te transmitan el mensaje o sencillamente, se apartan un poco, se quitan el cubre bocas y hablan hacía otro ladito para que tú lo escuches”, dijo.

