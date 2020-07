Preocupa incremento de dengue en medio de Covid-19 en México

México.- El dengue es, en comparación con el zika y el chikunguña, el virus transmitido por el mosco Aedes aegypti con mayor incidencia en el país, pero también —de acuerdo con los médicos— es el virus en su tipo que puede poner en mayor riesgo la vida de los mexicanos.

Mientras la Secretaría de Salud reporta un acumulado de 38 mil 520 posibles casos de dengue a nivel nacional, hasta el 16 de julio del 2020, para el zika suma cuatro casos confirmados y solamente uno de chikunguña durante el mismo periodo de tiempo. En tanto, Sinaloa ha registrado 74 casos confirmados únicamente de dengue.

Dengue en medio de COVID-19

Eduardo Rodríguez Noriega, miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador de la Universidad de Guadalajara, advirtió que, lamentablemente, este año, el dengue, el zika y el chikunguña están desarrollándose en medio del COVID-19, y de no reducir los casos de este último, probablemente los virus del mosco no sean diagnosticados y tratados de forma correcta, sobre todo los que agravan y requieren de una hospitalización, como el dengue hemorrágico: «Uno tiene que recordar en este momento que en vista de que seguimos con COVID-19 en toda la república, en vista de que seguimos en unos estados más que en otros, en vista que la gente no cree en cómo prevenir el COVID-19, esto está haciendo que los servicios de salud en México estén muy demandados, y entonces todas las enfermedades que requieren tratamiento por médicos, diagnósticos por médicos, sufren la tensión porque los servicios de salud están demandados por COVID-19», advirtió.

En ese sentido, agregó que en el país todo va unido en este momento al COVID-19, y si la ciudadanía ayuda a no tener COVID-19, también ayuda a que exista buen personal de Salud, hospitales que no sean colapsados y demandados, y a que el dengue, el zika y el chikunguña sean bien diagnosticados y tratados.

Aunque los tres virus transmitidos por el mosco Aedes aegypti tienen en común síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular, de articulaciones y malestar general, se pueden diferenciar por otros padecimientos. La diferencia entre los virus y el diagnóstico médico es importante. EL DEBATE publicó un artículo sobre la posibilidad de confundir la enfermedad de COVID-19 con dengue debido a que algunos síntomas son parecidos [puede leerlo en Dengue, el otro enemigo de México].

Diferencias de los virus

Eduardo Rodríguez Noriega, también jefe de infectología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, señaló para EL DEBATE que el dengue es una enfermedad aguda y se caracteriza por repentinamente tener fiebre, náuseas, vómitos y manchas en la piel.

Indicó que el dengue puede evolucionar a dengue con signos de alarma, que presenta síntomas como dolor abdominal, vómitos y sangrados de la mucosa, de las encías o de la nariz, por ejemplo.

Después de los signos de alarma, advirtió que el dengue puede evolucionar a grave, que es cuando el paciente tiene choque en su organismo. Además, destacó que es el padecimiento de más presencia en el país, con 38 mil 520 casos probables hasta la semana epidemiológica 28 del 16 de julio del 2020, y 3 mil 373 casos confirmados.

Eduardo Rodríguez Noriega

Trayectoria: Instituto de Patología Infecciosa y Experimental, Centro Universitario Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Jefe actual de infectología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Investigador Nacional Nivel 3 y miembro de la Academia Nacional de Medicina.

Foto: Cortesía

En contraste, del virus de chikunguña, hasta la semana epidemiológica 28 se reporta un solo caso en todo el país, específicamente en Quintana Roo. En términos de zika, mencionó que en todo el año, hasta julio, se han registrado dos casos en Morelos, un caso en Quintana Roo y uno en Veracruz; ninguno en Sinaloa, Sonora o Jalisco. Explicó que, en los últimos cinco años, la Secretaría de Salud ha encontrado 12 mil 935 casos de zika, mostrando que como en el resto de las Américas, el zika se ha reducido de manera importante.

Sobre los síntomas del chikunguña, agregó que se presenta con fiebre menos fuerte que el dengue. Dijo que cerca del 90 por ciento sufre dolor muscular, de articulaciones y de espalda.

A su vez, mencionó que en el 50 por ciento de los pacientes presenta artritis, y un 60 por ciento tiene conjuntivitis. «Son las artritis y las conjuntivitis las que diferencian el chikunguña del dengue», expuso.

En el zika, agregó que casi el cien por ciento de los casos lo primero que presentan son manchas en la piel y luego aparecen síntomas neurológicos, como debilidad de cualquier extremidad y disminución de los reflejos en casi el cien por ciento.

Dichos síntomas —aseguró— no ocurren ni en chikunguña ni en dengue: «Los síntomas neurológicos los diferencian».

Agregó que el zika puede causar daños neurológicos y congénitos severos, y los adultos pueden presentar un síndrome neurológico llamado Guillain-Barré. Además, en el caso de una mujer embarazada, los médicos han señalado que puede provocar que el bebé nazca con problemas de microcefalia. En los últimos cinco años se han registrado 79 casos de embarazadas contagiadas en Sinaloa [Esencial evitar zika durante el embarazo].

Es por ello que el especialista subraya que antes de que crezca más el dengue en Sonora, Sinaloa y Jalisco, toda la ciudadanía en general debe utilizar cubrebocas, mascarillas y lavarse las manos, puesto que de esa manera se protegerá al personal de Salud, que se necesita urgentemente para dengue y otras enfermedades crónicas, como diabetes.

Detección y tratamiento

Rodríguez Noriega destacó que tanto los médicos como el público en general tienen que recurrir a los informes oficiales de la Secretaría de Salud en México a nivel federal o estatal, o una combinación de los dos, para saber si al capturar mosquitos han encontrado estos virus; o, en su caso, realizar exámenes de sangre para detectar cualquiera de los tres virus en los pacientes.

Explicó que en particular el dengue tiene cuatro serotipos, por lo que se vuelve más difícil cuando una persona adquiere infección previa con dengue uno y luego tiene infección con dengue 3, por ejemplo. Por esa razón, expuso que las autoridades buscan cuáles serotipos están circulando en las entidades.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, a excepción de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas y Oaxaca, el resto del país tiene serotipos de dengue tipo 1 y 2. Los estados antes mencionados tienen serotipos 1, 2 y 3. «Si se llega a tener serotipos 3 y 4, y la población no tiene inmunidad contra este nuevo virus, ahora puede volverse más grave, no en todos, porque hay una mayor cantidad de inflamación», aclaró.

El investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario Ciencias de la Salud indicó que los factores de riesgo para dengue son la infección previa con dengue, grupos de edad de menos 5 años y mayores de 65. «Y evidentemente vivir en el seno de una familia donde hay dengue, ya que esta infección tiene como factores de riesgo que un familiar tenga dengue. Esa es la razón por la que estamos preocupados de que el dengue se vuelva más delicado si hubiera circulación de otros virus de dengue», mencionó.

La vacuna que existe contra el dengue en algunos países no se está utilizando en México porque genera que algunos niños vacunados tengan un dengue más grave, dijo el experto.

¿Qué son los serotipos de dengue?

El virus del dengue es un arbovirus. Posee cuatro serotipos inmunológicos: DENV-1, DENV-2, DENV-3, y DENV-4 causantes del dengue. En Sinaloa la autoridad ha registrado solo los serotipos 1 y 2

Padecimientos: Los otros virus del mosco

Eduardo Rodríguez Noriega, miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que existen otras infecciones virales que son transmitidas por arbovirus artrópodos. Los síntomas comunes por infecciones causadas por otros virus diferentes al dengue, al zika y al chikunguña son la exantema, la fiebre y la mialgia.

«Entonces, en Sinaloa, en Sonora y en Jalisco puede haber actividad de otros arbovirus que no son tan peligrosos como dengue. Puede haber virus que producen encefalitis, que producen el virus del Nilo Occidental».

Sobre este último agregó que puede ser preocupante para Sinaloa y Sonora, porque existe mucho en Estados Unidos, particularmente en Texas, Arizona y Nuevo México. «Este virus de Nilo Occidental que empezó a diseminase en las Américas a partir del año 2000 no llegó a la república mexicana, con excepción a algunos casos que tienen frontera con Estados Unidos, porque probablemente exista mucha inmunidad cruzada, que es cuando el dengue causa inmunidad contra el dengue y este virus»