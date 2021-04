Preparan caravana de autos para hacer enojar a Alfredo Adame tras video viral

Ciudad de México.- El actor, Alfredo Adame, quien actualmente es candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), se ha vuelo objeto de burlas debido a un video que se hizo viral en redes sociales, donde agrede verbalmente a un ciudadano.

Recordemos que fue hace apenas una semana que, el exconductor del programa matutino "Hoy", arrancó con su campaña electoral. No obstante, mientras daba una entrevista para Milenio Televisión, el artista decidió confrontar a un automovilista que lo había ofendido.

El hecho tuvo lugar en la carretera Picacho-Ajusco, frente al parque de diversiones Six Flags. Alfredo Adame garantizó que se trataba de un sujeto que lo estaba molestando desde la presentación de su candidatura y que lo tiene identificado.

Leer más: Repartidas 108 mil 752 segundas dosis contra Covid-19 en la GAM: Sheinbaum

También, aclaró en entrevista la entrevista para Milenio que, él no suele actuar así contra los ciudadanos, pero reiteró que este sujeto ya tenía rato molestándolo y terminó por arremeter en su contra.

“Sí admito que soy una persona de mecha corta, pero bueno [si] tú me insultas, yo te insulto, si tú me ofendes, yo te ofendo. Tú me dices ‘buenos días’, yo te digo ‘buenos días’. Yo no ando fastidiando por la vida a la gente”, expresó el artista.

Leer más: Permanece CDMX en semáforo naranja rumbo al amarillo: Claudia Sheinbaum

A partir de eso, los memes en redes sociales no se hicieron esperar, burlándose de la actitud que emprendió el candidato Alfredo Adame en el video, a tal grado de organizar un evento en Facebook con la intención de seguirlo haciendo enojar.

En la plataforma digital, el usuario Sr. Ixtapaluca, creó el evento el cual convoca a la ciudadanía para llevar a cabo una marcha en automóvil el próximo 8 de mayo, iniciando en la plaza comercial Patio Tlalpan, y así, seguir molestando a Adame.

Vía: Facebook