Preparan estrategia por Hospital Cuajimalpa; de que se va a construir, se va a construir: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enfatizó que el Hospital Cuajimalpa -una de sus principales promesas- se construirá, pese a que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa frenó su construcción por amparos de opositores a la obra.

Sheinbaum se dijo extrañada por la resolución del Juzgado, pues aseguró que las peticiones en las quejas ya fueron resueltas.

"Entiendo además que no hay juez designado, sino que hay una persona que está encargada, planteó que todavía, de un amparo previo, ni siquiera era de la última obra, que faltaban cumplir algunos temas cuando, pues, absolutamente todo está cumplido", destacó.



"Pero de que el hospital se va a construir se va a construir, eso no tengan la menor duda".



Más tarde la Consejería Jurídica informó en una tarjeta que cumplió con los requerimientos del Juzgador sobre juicios de amparo de 2017 y 2018, tales como realizar una consulta pública a pobladores de El Contadero, el Dictamen de Impacto Urbano y la ManifestaciÛn de Impacto Ambiental.



Abundó en que los plazos se han visto impactados por la pandemia de Covid-19 y que por ello no puede existir pronunciamiento por parte del Juzgado respecto a si está o no cumplida la sentencia de amparo.

"En caso de que el Juzgado, declare cumplida la sentencia de amparo, este asunto no será un obstáculo para continuar la obra, en virtud de que se puede argumentar que ya existe una determinación judicial que sustenta que se cumplen con todos los requisitos legales para ello", indicó.

Para 2021 el Gobierno de la CDMX concluirá al 90 por ciento las obras públicas a las que se comprometió desde su comienzo, aseguró la Mandataria.