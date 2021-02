Presenta Claudia Sheinbaum la campaña "No estás sola"

En el marco del Día Naranja, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó la campaña "No estás sola" mediante la cual las autoridades locales informarán a las mujeres de las acciones y servicios a los que tienen derecho y combatir la violencia.

En el marco de la presentación de las acciones implementadas en la ciudad a un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, Sheibaum Pardo indicó que "el gobierno de la ciudad, niñas, mujeres de esta ciudad, está en alerta por ti y no estás sola, porque como mujeres gobernando estamos obligadas a darles certeza a las mujeres de que tienen un gobierno que está con ellas".

La intención de "No estás sola" es dar máxima difusión de acciones como la aprobación de un ley para que en casos de violencia familiar sea el agresor el que deba salir de casa, cuyos detalles las capitalinas pueden conocer en el módulo de las abogadas de las mujeres en el Ministerio Público.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México informó que "tenemos un paraguas jurídico administrativo sin precedentes en esta ciudad, pero saben qué, todavía no estamos conformes. Por eso tenemos que estarles diciendo a todas y todos, no están solas, las mujeres en la ciudad, si me pueden ayudar a poner todas las demás imágenes de nuestra campaña que hoy se lanza".

Uno de los ejes principales son las Lunas, puntos de atención en las alcaldías -que laboran las 24 horas- y que permite la detección del riesgo en los casos de mujeres que viven violencia y establece un proceso integral para que salgan de dicha situación.

Lo alcanzado a un año

En lo que va de la Alerta de Género en la capital del país se han creado nuevas leyes para la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales; la ley para que los agresores dejen los domicilios, la Ley Olimpia para castigar la violencia digital, la ley para la creación de un Banco de ADN de uso forense que permitirá investigar delitos sexuales y feminicidios, y la reciente aprobación de la Ley Ingrid.

Además se anunció el inicio en marzo de la Red de 232 mujeres que visitarán las casas de 170 colonias prioritarias para detectar casos de violencia contra la mujer y atenderlos.

Incluso, con la intervención de las Abogadas de las Mujeres, se han abierto 22 mil 648 Carpetas de Investigación por delitos de violencia de género, mientras que dentro del programa “Viaja Segura” se mejoraron 41 Centros de Transferencia Modal (Cetram) y estaciones del Metro, además de la colocación de señalética, la instalación nueve mil 300 cámaras se seguridad y GPS y la habilitación del botón de pánico en la app Mi Taxi.