Presenta Teatro de la Ciudad muestra de cine sobre cultura LGBT+

El próximo miércoles, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se realizará la ceremonia de inauguración del 25 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual.

Éste presentará el estreno de más de 100 filmes, retrospectivas, conversatorios, una master class, encuentro de realizadores, premiaciones y reconocimientos a personalidades destacadas de la industria cinematográfica y la comunidad LGBT+, entre otras actividades tanto presenciales como en línea.

El Festival Mix, que celebra 25 años de existencia, durará tres semanas y tendrá como sedes el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", la Cineteca Nacional y Cinépolis.

Será en conjunto con esa última firma donde se presentarán las secciones oficiales: Competencia, Platino, Supernova, Panorama Mexicano, Icono y En Corto. Asimismo, con apoyo del Centro Cultural España, se realizará una master class con el director español Alfonso Albacete y el Encuentro de Cineastas y Diversidad.

Este año, el festival llevará cine nacional a un circuito de espacios que ahora incluyen las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo; además , se exhibirán películas mexicanas de diversidad sexual de manera gratuita y de forma virtual, a través del Canal Festival Mix de Filmin Latino, y de forma presencial en varias sedes de la ciudad.

En la sección Selección Oficial y en Competencia, el festival presentará más de 50 filmes internacionales, entre ellos Dramarama (Italia), Pájaro de fuego/ Firebird (Estonia), El viaje de Monalisa (España), La Diva del Sida (EUA), El Maestro (Argentina) y Welcome to the USA (Rusia).

Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Invitado especial: India

Este año, el encuentro fílmico tiene como país invitado a Israel, cuya cinematografía sobre la diversidad sexual es reconocida en los mejores festivales del mundo y de donde se mostrarán joyas como Tercer Cuerpo, Transkids, Tormenta bajo el mar y 15 años, entre varios filmes más, que serán presentados por Yair Hochner, director del Festival de Cine LGBT de Tel Aviv.

En la sección Rosa Mexicano se podrá ver la historia de una documentalista adoptada que busca la historia de su madre biológica, a quien nunca conoció en Meteoroide, de Andrea Martínez; al multipremiado retrato de mujeres trans de Las flores de la noche, de Eduardo Esquivel y Omar Robles; además de la muy esperada Cónyuges, de Rob Hernández, sobre las luchas por el matrimonio LGBT al interior de la República Mexicana, además de varios cortometrajes sobre la pandemia en México, como Victoria y El lobo, del realizador Diego Beares.

Dentro del DÍA L se exhibirá el largometraje mexicano Canción de Invierno, de Silvana Lázaro; además habrá un tributo a la artista Ximena Cuevas. En la sección Videodanza y Diversidad Sexual participará el actor y bailarín Mauricio Rico; además se llevará cine mexicano en funciones especiales a la Casa Xochiquetzal y la Colectiva de Personas Sordas.

Asimismo, se otorgará el Reconocimiento Festival Mix al trabajo que ha desarrollado la productora Lucy Orozco (creadora de Teresa, Ramona y Las secretas intenciones), cuyo trabajo ha formado un exitoso semillero de estrellas mexicanas que ahora triunfan en el ámbito internacional.

En sus 25 años, el Festival Mix ha contado con el apoyo de instituciones como la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Compañía para el Fomento Cinematográfico; la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Embajada de Israel, la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Goethe Institut y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones.

La ceremonia de inauguración del 25 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual, que se realizará el miércoles 22, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico), será con entrada libre pero cupo limitado. Los boletos se distribuirán el día del acto inaugural.

En todas las actividades presenciales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se siguen las medidas sanitarias como el aforo al 75 por ciento, uso permanente de cubrebocas, sana distancia, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y registro de código QR al ingreso.