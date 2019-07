Presunta deuda de Norberto Ronquillo es ilógica: padre

Ciudad de México.- Norberto Ronquillo, padre del joven estudiante de la Universidad del Pedregal que fue secuestrado y asesinado en Ciudad de México, señaló que esta conforme y feliz tras la detención de los cuatro sujetos implicados en el crimen de su hijo.

Norberto indicó durante una entrevista con Aristegui que pese a que está contento con los resultados obtenidos por las autoridades pero difiere en la versión de la deuda que tenía supuestamente su hijo y que fuera la razón para asesinarlo.

“Me dejó impactado eso, no me esperaba algo así, no sé por qué dicen eso pero las investigaciones son las buenas y vamos a saber la verdad. Pienso mil cosas y en realidad pues vamos a esperar a ver qué dicen, el que quiere saber la verdad soy yo. Lo conocí 22 años y yo pienso como que andan un poquito raros en ese aspecto pero no puedo hablar hasta que sepamos qué pasó“, refirió Norberto Ronquillo padre.

Durante la entrevista a Imagen Noticias el adulto indicó que difiere con la versión de la deuda de su hijo ya que siempre tuvo apoyo económico.

“Simple y sencillamente es ilógico eso. No le veo ni pies ni cabeza (al móvil). Siempre lo apoyé económicamente. Yo le depositaba cada mes una cantidad, era dinero suficiente para sus gastos”, declaró.

Noberto Ronquillo señaló que confía en que atrapen a los demás implicados en el asesinato de su hijo.

“Esperemos que los atrapen pronto (a los que faltan por ser detenidos) y si lo dijeron en una conferencia de prensa me imagino que ya los tienen ubicados. Queremos saber exactamente con claridad qué pasó, por qué, cuándo y dónde”, indicó.

Norberto Ronquillo, originario de Chihuahua, fue plagiado el 4 de junio, al salir de la Universidad del Pedregal. Minutos después de ser privado de su libertad, los secuestradores llamaron a los familiares del joven y pidieron cinco millones de pesos a cambio de su liberación. Sus restos fueron encontrados días después, en la Alcaldía de Xochimilco, pese a que su familia pagó un rescate.