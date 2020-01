Presunto empleado de la FGR amenaza a un ciudadano VIDEO

Ciudad de México.- A través de un video en Twitter un usuario denunció cómo dos presuntos empleados de la Fiscalía General de la República se molestan luego de que les pidiera que movieran su coche, pues tapaban el paso al peatón; uno de ellos lo amenaza.

Los hechos se llevaron a cabo en la calle de Zarco y Soto, en la colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En el video se muestra cómo dos hombres se bajan de un vehículo blanco para acercarse a la persona que está grabando, mismo que se aproxima a un elemento de seguridad para mantenerse a salvo."Personal de la #SEIDO @FGRMexico, se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. "Me van a dar la última oportunidad si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar", se lee en la publicación.Los hombres comienzan a discutir preguntando si le afecta la forma en como están estacionados, mientras detrás se observa cómo el coche está estacionado en una esquina, en doble fila y una mujer debe rodear al auto para cruzar la calle.

Te estoy dando la última oportunidad. Tus hijos van a ver nada más lo que te va a pasar", amenazz uno de ellos.

En el hilo que el interanauta abrió en Twitter pide ayuda a la secretaria de la Función Pública "@SFP_mx @Irma_Sandoval ¿me pueden decir donde puedo interponer una denuncia?", sin tener respuesta.

si algo me llega a pasar hago responsable a estos dos sujetos y a la @FEAI_FGR @FGRMexico que ni se inmutan ante lo que está sucediendo” se lee también en el hilo.