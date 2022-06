Presuntos paramédicos agreden a policías en la BJ por familia que se reusó a pagarles

Este fin de semana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron supuestamente agredidos y heridos por paramédicos de ambulancias particulares con razón social Priority Grand Ambulances en calles de la Benito Juárez.

Reportes policiales señalan que la madrugada de este domingo los policías llegaron a Patriotismo esquina con Tintoreto, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, para atender un reporte de emergencia.

En el lugar estaban cubriendo la custodia de dos personas que habían sido afectadas por un vehículo que se estampó.

No obstante, paramédicos de una ambulancia particular querían agredir a los familiares de los lesionados por no querer pagar el traslado al hospital, por lo que los agentes de seguridad los defendieron.

Sin embargo, los supuestos paramédicos agredieron a los policías, dejando, según versiones, a uno de ellos con una herida en un pómulo y al otro con el labio abierto, a causa de las agresiones.

Incluso, en una grabación del momento difundida a través de redes sociales, se observa cómo uno de los hombres que dicen ser paramédicos se enfrenta a los elementos de seguridad amenazándolos y agrediéndolos verbalmente, supuestamente antes del ataque físico.