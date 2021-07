Presupuestos de alcaldías en CDMX están definidos por una visión conjunta: Martí Batres

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, destacó que la distribución de presupuestos en las 16 alcaldías se hace con la entidad unificada y en conjunto, ante los señalamientos de los alcaldesas y alcaldesas de oposición por buscar una fórmula distinta de repartición.

Al ser cuestionado en conferencia sobre un presunto cambio para la aportación y recepción del erario, Batres Guadarrama aseguró que ninguno de los tres titulares con los que se ha reunido le han planteado un posible cambio.

"A mí en lo particular, no me han planteado una propuesta específica sobre ello. Sin embargo, yo quisiera aquí decir, lo puedo decir por mi experiencia aquí en la Ciudad de México, que es una vieja discusión que se ha zanjado una y otra vez", aseguró el funcionario.

El titular de la Secretaría de Gobierno ejemplificó la falta de viabilidad de la propuesta planteada ante las diferencias de factores en cada demarcación.

"Si nosotros estableciéramos una división como existe en otros lugares de la República, en cuanto a ciertas funciones municipales sobre estos ingresos, pues una sola alcaldía tendría el 40% de ingresos del predial, por poner un ejemplo, eso generaría un desbalance absoluto en la Ciudad de México", detalló Batres.

Continúan reglas de asignación

La asignación actual de gastos, subrayó, se realiza con base en un modelo de ciudad unida, por lo que se consideran los temas de ingresos en una visión planificada en conjunto que toma en cuenta las desigualdades en distintas regiones.

Acerca de la fórmula que se aplica, Martí Batres aseguró que cuenta con reglas que se han consolidado y cuentan con historia, sentido y razón de ser.

La distribución del presupuesto, destacó, debe ser instrumento de equilibrio, de redistribución y adecuados para lograr una mayor atención a las necesidades de la población, de acuerdo a lo que señalan los clásicos estudiosos.