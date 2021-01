Prevé Canaco pérdida de 200 mil empleos y cierre definitivo de 40 mil empresas en CDMX

Ciudad de México.- Ante la implementación por segunda ocasión del semáforo epidemiológico rojo por el aumento de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de (Canaco), estimó la pérdida de 200 mil empleos y el cierre definitivo de más de 40 mil empresas a finales de enero.

Canaco CDMX advirtió que los apoyos que ofrecen autoridades al sector son insuficientes, por lo que emitió un mensaje.

Por lo que hacemos un llamado a las autoridades para establecer un verdadero diálogo con el sector productivo de la ciudad

Advirtió Canaco ante la estimación de las pérdidas de empleos y cierres de empresas para finales de este mes.

"E implementar medidas efectivas que protejan el empleo, conserven las cadenas productivas, garanticen la viabilidad de las MiPymes y permitan superar esta crisis en el menor tiempo posible"

Solicitó Canaco, también planteó que las empresas formales del sector terciario no son las responsables del incremento de contagios y hospitalizaciones de la Ciudad de México, ya que señaló que a pesar del cierre total de los negocios no esenciales en el Valle de México durante tres semanas, no se alcanzó el objetivo de disminuir la cantidad de contagios de Covid-19 y de hospitalizaciones.

Durante la conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum precisó que de ser necesario, aplicará sanciones correspondientes o multas en caso de que los restaurantes llegaran abrir, debido a que la epidemia sigue creciendo en la Ciudad de México.

Dueños de restaurantes, cocineros y más trabajadores se manifestaron afuera del Palacio Nacional para exigir que las autoridades les permitan abrir.

De acuerdo con el resumen de casos de la noche del domingo 10 de enero del 2021, se tienen registrados 367 mil 491 confirmados acumulados de Covid-19; 32 mil 396 confirmados activos estimados y 23 mil 396 defunciones.

"Estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia y sigue aumentando. No se trata de dramatizar, sino de actuar: seguimos aumentando la capacidad hospitalaria y hacemos un llamado de alerta a la ciudadanía para cumplir las medidas del semáforo rojo."

Compartió Claudia Sheinbaum a través de Twitter.

