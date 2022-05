Prisión Preventiva a José Luis "N" por desaparición de Karen Itzel; sigue su búsqueda

Ciudad de México.- En torno a la desaparición de Karen Itzel Rodríguez Barrales, joven de 26 años y madre de un pequeño de cuatro años, un juez de Control le dictó como medida cautelar prisión preventiva a Jose Luis "N", su actual pareja sentimental quien fue detenido el día de ayer por Policías de Investigación (PDI).

El paradero de la estudiante de Odotología en el Instituto Politécnico Nacional se desconoce desde el pasado 19 de mayo cuando, según relató su esposo, ella salió de su hogar en Tláhuac, cerca de las seis de la mañana, en dirección a su plantel para entregar su tesina ya que está en tramite de titulación.

La madre de Karen Itzel indica que su hija intentó comunciarse con ella aquel día cuando recibió una llamada cerca d elas 15:00 horas, pero se cortó y solo escuchó: "Mamá". Sus familares se dirigieron al CICS, en Milpa Alta, pero la joven no acudió, así que prosiguieron al Ministerio Público para informar de su desaparición.

La prisión preventiva otorgada este jueves fue el resultado de la audiencia inicial de cumplimiento de una orden de aprehensión ocurrida el día de ayer contra José Luis "N" en la calle Isabel la Católica, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

La defensa de la pareja sentimental de la estudiante de nivel superior solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será hasta el próximo lunes 30 de mayo que se defina su situación jurídica.

Te invitamos a leer:

En tanto que la búsqueda con vida de Karen Itzel continúa, al momento de su desaparición vestía blusa negra, pantalón de mezclilla azul claro, cadena con colgante en forma de niño, arracadas doradas y anillo dorado en el dedo anular. En caso de saber de su apradero comunicarse a los teléfonos: 5591314605, de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.