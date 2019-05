Procesan a Miss Mónica por homicidio 

Cd. de México, México.-Una jueza de control vinculó a proceso a Mónica García Villegas por el delito de homicidio culposo contra 26 personas.



En continuación de la audiencia inicial, la directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen fue acusada del homicidio de 19 menores y siete empleados, durante el sismo del 19S de 2017.



El Tribunal Superior de Justicia local informó que la juzgadora determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que ya cumple en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.



García Villegas fue aprehendida el sábado en un restaurante en Tlalpan, luego de que la Procuraduría General de Justicia local ofreciera una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aportara información para su localización, ya que tenía tres mandatos judiciales pendientes desde hacía dos años.

Miss Mónica fue vinculada a proceso por el homicidio de 26 personas. | Cortesía



Su defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el cual terminó hoy con la resolución de su situación jurídica.





A su vez, la impartidora de justicia dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.



Víctor Olea, abogado de 16 de las víctimas -12 niños y cuatro adultos- señaló que por el momento no han considerado la reparación del daño como salida alterna y confían en las pruebas aportadas por el Ministerio Público.



"No se ha considerado hasta este momento esa posibilidad (reparación del daño) estamos en el trámite en conjunto con el Ministerio Público de lograr la vinculación a proceso de la señora, en principio.



"El Ministerio Público ha aportado pruebas y datos muy contundentes, en nuestra opinión y quisiera destacar que, a pesar de que la señora Mónica García Villegas solicitó la ampliación del término constitucional, al inicio de la audiencia expresó que no tenía ningún dato de prueba más que ofrecer al respecto, por lo tanto, únicamente se va a sustentar en los datos de prueba, elementos de convicción que ha sostenido y presentado la representación social", dijo durante un receso de dos horas que se otorgó en la audiencia.



García Villegas está acusada de otros dos delitos por falsificación de documentos y responsabilidad de los directores de obra.