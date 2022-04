Procesó juez a las tres detenidas en recuperación de edificio de la CNDH; se quedan en prisión

Este lunes, durante la audiencia inicial, un juez de control vinculó a proceso a las tres mujeres aprehendidas el viernes pasado durante la recuperación del edificio de la CNDH en el centro histórico de la CDMX.

En videomensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló además que, a las tres detenidas, identificadas como Areli “N”, Karla “N” y Magda “N”, se les lleva un proceso judicial imputadas por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Asimismo, a la par de dictarles la prisión preventiva justificada a las tres integrantes del colectivo Okupa Cuba Monumenta Viva, que cumplirán en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, el juez de control dio a la Fiscalía CDMX un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

Mientras que Lara López agregó que esta mañana la FGJCDMX entregó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el inmueble ubicado en República de Cuba #60, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y que fue recuperado el viernes pasado tras haber sido ocupado desde septiembre de 2020 por colectivos feministas en protesta por la falta de atención de la comisión a diversos casos de feminicidios y desapariciones de mujeres.

En tanto que resaltó que el operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con el que se recuperó el inmueble, en el que solo había tres mujeres, derivó de una orden de cateo solicitada y obtenida por el Ministerio Público, luego de la agresión de cuatro encapuchadas del colectivo a una conductora el jueves pasado, cuyo automóvil vandalizaron.

Niega acusaciones de redes

Por otro lado, durante el mensaje Lara López también desmintió las acusaciones en redes sociales sobre la supuesta fabricación de acusaciones contra las tres feministas radicales, supuestamente sustentadas con un video.

Al respecto, el vocero apuntó que la grabación no solo no ofrece ningún contexto, sino que además no muestra en su totalidad la apertura de las carpetas contra las sospechosas, y puntualizó que, mientras en el video se escucharían instrucciones genéricas a los policías de individualizar las evidencias contra las tres mujeres, Lara López destaca que las pruebas fueron halladas y procesadas por los policías en el edificio de la CNDH, y no en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, donde fue grabado el video.

Por último, puntualizó que a la par de haber sido videograbado todo el proceso contra las tres aprehendidas su abogado defensor se encontraba en el lugar dando seguimiento a todo lo que ocurría, a fin de dar transparencia y para no violentar el debido proceso.