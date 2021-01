Profeco pone en jaque a la marca de café Golden Hills por adulterar su café

Ciudad de México.- La Profeco dejó abierto al público más datos que exhibieron las fallas en las que cayeron las marcas de café instantáneo soluble, que incumplen en su etiquetado y composición, pero la que llamó la atención recientemente fue la marca Golden Hills, la que tiene una concentración más amplia de azúcares en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor alertó en días recientes de acuerdo con Milenio de cierta forma en que varias de estas marcas de café podrían estar adulteradas (Profeco alerta sobre marcas de café posiblemente adulteradas en México).

De hecho, Profeco hizo lo mismo con marcas de bebidas azucaradas y yogurts en su Revista del Consumidor de enero de 2021; en este caso se analizaron 12 cafés solubles puros y siete mezclados con azúcar, donde se incluyeron marcas de alta comercialización, descafeinados y sin descafeinar.

Dentro de su análisis de estudio se encontró que las marcas necesitaban tener sus criterios a regla como requisitos para cumplir con la NOM-051-SCFI/SSA-2010, destacando que la información ostentada fuera veraz y no confundiera al consumidor sobre su composición.

En el escrutinio, dos marcas presentan contenidos muy elevados que harían pensar en una posible adulteración, aunque se trata de un café puro y uno mezclado. Golden Hills Café descafeinado soluble de 100g. Golden Hills Café mezclado soluble de 100g.

Por lo pronto, y que sí es un hecho, es que Golden Hills es un café soluble que está adulterado. Mi duda no es que esté adulterado, si no con qué, entonces para términos legales me falta un estudio, pero para términos de información al consumidor, ya está.