Programa de ordenamiento territorial nunca se consultó con alcaldías, reconocen

Pese a que el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial ya son analizados en el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva nunca los consultó con las alcaldías, reconoció su titular, Pablo Benlliure.

En reunión virtual de trabajo con diputados capitalinos, el funcionario destacó que tampoco se tiene registro de si ambos planes fueron revisados por expertos o alguna dependencia de Gobierno.

"La primera pregunta de las alcaldías, no hubo una participación formal, digamos así, que podamos registrar, no tenemos esa información, si fueron revisados fundamentalmente con expertos y con gentes de diferentes academias, no, y con algunas dependencias del gobierno, no, eso podemos mencionarlo", expuso.

Asimismo, durante la presentación de la Consulta Pública que realizará el Gobierno de la CDMX respecto al plan y el programa, Benlliure también dijo desconocer cómo repercutirá en la definición del presupuesto la nueva clasificación del uso de suelo en urbano, de conservación y rural.

“Yo quisiera mencionar que es un tema que escapa al instituto, escapa completamente al instituto y que, no me acuerdo, no lo tengo en la cabeza, disculpe, porque las variables que aparecen en la fórmula están definidas ya de alguna manera en los instrumentos legislativos que existen, no podría contestarle directamente, disculpe", respondió.

El desarrollo sustentable, aún en análisis

Ante ello, los diputados afirmaron que seguirán trabajando en un programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial acorde a las necesidades de la capital del país.

En tanto que, del 5 al 12 de agosto el Gobierno capitalino llevará a cabo la Consulta Pública sobre el programa que busca, además de una explotación ordenada y sustentable de los mantos acuíferos, asegurar el suministro de agua y reducir la desigualdad en el servicio.

En ésta, que será el primer acercamiento a la ciudadanía, así como a dependencias e instituciones, la población podrá presentar opiniones y propuestas respecto al desarrollo y ordenamiento territorial de la capital.

Pablo Benlliure fue elegido, mediante una terna de candidatos, por el Congreso de la CDMX, donde tomó protesta en diciembre de 2020.