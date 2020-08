Pronóstico del clima en México hoy 1 de agosto; tormentas eléctricas, granizo y más

México.- Como es costumbre, El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este sábado 1 de agosto en México, recalcando dos ondas tropicales que tienen potencial para causar fuertes lluvias, descargas eléctricas y granizo en el occidente, sur y sureste de México.

Se tratan del las ondas tropicales No. 23 y No. 24; la primera se extendrá al suroeste de las costas de Jalisco, mientras que la otra se desplazará sobre Oaxaca. Estos dos estados son los que cuentan con más probabilidades de afectaciones, aunque no se descarta que otros también lo sean.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Por otra parte, un canal de baja presión ubicado sobre el noroeste y centro del territorio nacional propiciará el desarrollo de nubosidad y lluvias; el noroeste también será afectado por el frente No. 69, que se desarrolla fuera de temporada. Generará lluvias y chubascos en esta zona.

Las fuertes temperaturas de algunas regiones del país seguirán en lo más alto, el SMN espera temperaturas máximas de de 45 a 50°C en Baja California y Sonora.

Lluvia

La institución pronostica agua en diferentes regiones del país, y también en diferente cantidad. Prevé lluvias fuertes y muy fuertes, con 50 a 75 litros de agua por metro cuadrado para Sonora, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El SMN espera intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con un total de entre 25 a 50 litros por metro cuadrado en Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.

Foto: Captura Twitter CONAGUA

Por otro lado, también consideró que en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, podrían registrarse chubascos con un total de entre 5.1 a 25 litros de agua por metro cuadrado .

Ciudad y Estado de México (CDMX y Edomex)

En el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, también probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México.

El agua podría estar acompañada por descargas eléctricas y caída de granizo, así como por vientos con dirección al este de entre 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40.

Foto: Conagua

La temperatura máxima en la Ciudad de México (CDMX) esperada es de 25 grados, mientras que la mínima 13°. Por otro lado, en el Estado de México (Edomex) la máxima y mínima sería de 24 y 8 grados repectivamente.