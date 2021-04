Propone Claudia Sheinbaum severos castigos a quien provoque accidentes viales en CDMX

CDMX.- Este 28 de abril trascendió la iniciativa planteada por Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Ciudad de México, la cual busca endurecer las sanciones contra los conductores que provoquen accidentes viales.

Es decir, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ve como una necesidad endurecer las penas por conducir ebrio, provocar accidentes que dejen lesiones o muertes a terceros, con el fin de reducir los siniestros viales.

Se trata de modificaciones a la Ley de Movilidad de CDMX al Artículo 67, donde se establecería que de incurrir en algún accidente vial, la Secretaría de Movilidad deberá cancelar la licencia de conducir.

"Tratándose de transporte privado o público de pasajeros o de carga, cuando el titular conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la influencia de los efectos del alcohol y/o narcóticos, la cancelación procederá desde la primera ocasión en que sea sancionado", establece la iniciativa de Claudia Sheinbaum en el Congreso de la CDMX.

También, se establece una modificación al Artículo 90 de la Ley de Movilidad donde se indicará que los conductores de transporte público y de carga deberán contar con un seguro vigente para cubrir los daños a terceros.

"La cobertura mínima asegurada por evento deberá ser de al menos cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización", precisa un párrafo añadido en la propuesta de la Jefa de Gobierno de la CDMX.

En ese sentido, las sanciones en el sector del transporte público también se verían endurecidas, pues de aprobarse las iniciativas de Claudia Sheinbaum en materia de movilidad, cuando un transporte público no tenga seguro vigente para cubrir daños a terceros, le podrá ser revocado la conceción de transporte público, señalando que sucedería lo mismo si la unidad se ve involucrada en tres accidentes viales que involucren lesionados o muertes.

Por su parte, Francisco de Anda y Bernardo Baranda, expertos en materia de seguridad vial concordaron en que la iniciativa de Claudia Sheinbaum tendría un impacto mínimo en la ocurrencia de accidentes viales, pues estas propuestas no atienden el problema sistémico que representan los siniestros.

"En este caso se trata de apostar a la no reincidencia, porque no hay como tal un plan preventivo. Y entonces va a tener una incidencia mínima (...) Me preocupa que no están presentando datos de cuántas muertes o atropellamientos hay de esos tipos de conductas que mencionan", cuestionó Francisco de Anda, especialista en seguridad vial, sobre la iniciativa en materia de seguridad vial propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, Bernardo Baranda, director para América Latina del Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), coincidió en que quedan pendientes las medidas de seguridad preventiva, sin embargo, reconció que este es un primer paso.

"Desde luego hay que trabajar desde la prevención y se necesita rediseñar la licencia de conducir, faltan todas las acciones en cuanto a prevención y precaución (...) Pero sí es un paso en la dirección correcta, que manda un mensaje claro respecto a que no habrá impunidad para la sanción a conductores que provoquen este tipo de muertes lamentables", dijo Baranda sobre la iniciativa de Claudia Sheinbaum a la Ley de Movilidad.