Propone alcalde de Benito Juárez que restaurantes de CDMX puedan abrir en semáforo rojo

Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, propuso que los restaurantes de la Ciudad de México puedan abrir en semáforo rojo y atender a clientes en las mesas de los negocios para enfrentar la pandemia de Covid-19.

La de los restaurantes es una industria que está anclada a miles de empleos, esencial en la ciudad de México, explicó el funcionario.

Afirmó que esta industria no estaba preparada, al igual que muchas otras, para enfrentar lel cierre de actividades por la pandemia de Covid-19, pero dijo que se capacitó, invirtió y se preparó para retar a una enfermedad que continuará durante 2021.

En entrevista radiofónica, Taboada comentó que no se le puede condenar a esa industria al desempleo.

"Yo lo único que estoy planteando es que les demos una oportunidad, que en semáforo rojo puedan operar, una oportunidad".

Taboada advirtió que no hay fecha para el fin del semáforo rojo en la Ciudad de México, y con el cierre de los restaurantes se pierden miles de empleos directos e indirectos.

"No hay evidencia de que cerrándolos bajen los contagios, que desde el 18 de diciembre aumentan. Démosles una oportunidad con reglas claras y estrictas", subrayó.

El panista argumentó que desde que prohibieron a los establecimientos que los comensales consuman en el lugar, no ha habido un decremento en el número de contagios de Covid-19.



La medida podría aplicarse si los restauranteros cumplen con medidas sanitarias, como lo son aforos reducidos, "en mesas m·s chicas" o usando códigos QR para dar seguimiento a los contagios, sostuvo.



La idea la platicó con el Secretario de Gobierno local, José Alfonso Suárez del Real, aseveró.

Los negocios que no cumplan con las medidas sanitarias, puedan recibir sanciones ejemplares.



"Pero que puedan abrir y que puedan evitar la caída también del empleo, de empleos formales anclados también a un tema importantísimo.



"Todos esos empleos formales tienen seguridad social y entonces estás también condenando no solamente al desempleo, si no que ellos y sus familias pierdan la seguridad social, hoy, ante una crisis también de salud", declaró Taboada a Grupo REFORMA.